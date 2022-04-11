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В Кузбассе пенсионер отдал мошенникам около 8 млн рублей


11.4.2022 11:35
В Кузбассе пенсионер отдал мошенникам около 8 млн рублейФото: vk.com

Пожилой житель Кемеровской области, желая вернуть "компенсацию" за некачественные медицинские препараты, отдал злоумышленникам около восьми миллионов рублей. О случившемся сообщает пресс-служба регионального Главного управления МВД РФ.

По данным местной полиции, несколько месяцев назад 85-летний кемеровчанин увидел в газете объявление, по которому купил медицинский аппарат и лекарства, предназначенные для лечения суставов. Вскоре после этого с мужчиной связался некий человек, который представился сотрудником департамента по защите прав потребителей. Заявив, что заказанные пенсионером лекарства и медицинское оборудование не прошли сертификацию, мошенник убедил кемеровчанина в том, что они вредны для здоровья.

Злоумышленник сообщил, что жителю Кузбасса полагается "компенсация" в размере 420 тыс. рублей. Для получения этих денег нужно оформить страховку и оплатить расходы на обслуживание счета, указал мошенник. После этого с пенсионером по телефону связался еще один обманщик. Он заявил, что в действительности компенсация может составить до 20 млн рублей, для этого необходимо приобрести некие "возвратные сертификаты".

Выслушав аферистов, пенсионер явился в отделение банка и совершил шесть переводов на разные суммы от 100 до 300 тыс. рублей. Представители кредитно-финансовой организации пытались предостеречь пожилого кемеровчанина. После слов, что его могут обманывать, престарелый мужчина отправился в другой банк. Там он не только продолжил переводить мошенникам собственные сбережения, но и отдал деньги, взятые в долг у знакомых.

Как только денежные средства ушли на счета, указанные обманщиками, их телефоны оказались заблокированными. Лишь тогда кемеровчанин понял, что стал жертвой преступления и поспешил обратиться в правоохранительные органы. В полиции отметили, что пожилой мужчина успел в общей сложности осуществить тридцать шесть переводов на сумму порядка восемь миллионов рублей. По факту заявления потерпевшего уже возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось о жительнице Мордовии, которая перевела мошенникам более 91 тыс. рублей, намереваясь купить 2 тонны сахара. По итогам проверки правоохранители уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе начатого расследования установлено, что потерпевшая решила откликнуться на объявление в интернете, где предлагалось приобрести сахар по выгодной стоимости. Пройдя по ссылке и позвонив по указанному там номеру телефона, женщина поговорила с человеком, который представился менеджером организации.

Мошенник выразил готовность доставить в Саранск две тонны сахара по цене 45 руб. за кг. Затем женщина произвела предоплату этой выгодной сделки, однако в указанный день так и не получила товар. Связавшись с лжеменеджером, она услышала, что якобы задерживается доставка. Начав сомневаться, женщина попросила возвратить ее деньги, сразу после чего мошенники перестали с ней говорить.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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