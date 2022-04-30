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Пропавшая в Свердловской области сотрудница полиции найдена убитой
30.4.2022 21:45
Фото: oka.fm
На Урале выясняют обстоятельства гибели сотрудницы полиции, находившейся в декретном отпуске.
Женщина накануне, 29 апреля, отправилась на рыбалку и пропала, а потом была найдена мертвой, сообщают в региональных правоохранительных органах.
На теле погибшей женщины имелись признаки, свидетельствующие о криминальном характере смерти, пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что его коллега скончалась не при исполнении должностных обязанностей. По словам Горелых, сотрудница службы участковых уполномоченных ОВД Нижние Серги ранее оформила декретный отпуск.
Сведений о том, что стало причиной смерти пострадавшей, из официальных источников пока не поступало.
ЧП случилось неподалеку от населенного пункта Первомайский, где проживала погибшая сотрудница МВД. Накануне она отправилась на рыбалку и не вернулась домой, после чего в полицию обратилась ее мать. По словам женщины, ее дочь внезапно перестала выходить на связь. В результате сотрудники правоохранительных органов нашли трупп коллеги на берегу водоема, отметил Горелых.
Для выяснения всех обстоятельств инцидента в Нижние Серги уже направили группу опытных специалистов из различных подразделений регионального ГУ МВД РФ. В числе версий - нанесение тяжких телесных повреждений вследствие бытового конфликта, от которых 31-летняя женщина скончалась на месте. Сейчас оперативники устанавливают возможных очевидцев и свидетелей, в рамках расследования могут назначить ряд экспертиз.
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