Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Папа Римский хотел бы приехать в Киев

30.4.2022 22:18

Фото: novyny.org



Папа Римский Франциск хотел бы осуществить апостольскую поездку в Киев, но пока это не имеет смысла из-за продолжающегося конфликта, заявил представитель Ватикана кардинал Пьетро Паролини.



О планах понтифика секретарь Святого престола рассказал в интервью газете La Stampa.



Как отметил кардинал Пьетро Паролини, папа Римский хотел бы отправиться в апостольскую поездку, посетив Украину. Однако понтифик был вынужден признать, что в данный момент организация такого визита не имеет смысла. По его мнению, конфликт может возобновиться уже на следующий день, поэтому возможность "способствовать реальному улучшению положения в стране" остается пока под вопросом.



Секретарь Святого престола также затронул тему о подготовке встречи главы РПЦ и папы Римского. По его словам, это мероприятие откладывается из-за ситуации, которая сейчас разворачивается на территории Украины, хотя ранее договоренности уже были на "хорошей стадии". Пока же, как заявил ранее сам понтифик, представляется "целесообразным отменить" подготовку его встречи с патриархом Московского и всея Руси Кирилла, потому что это может вызвать большую путаницу.



В интервью Паролини подчеркнул, что в Ватикане готовы содействовать любого рода сотрудничеству и переговорам между сторонами в целях прекращения активных военных действий и защиты жизни мирного населения. В частности, речь идет о содействии организации гуманитарных коридоров для спасения гражданским лиц, которые оказались в опасных зонах.



Автор: Злата Богатова

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