Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жительница Мордовии отдала мошенникам более 90 тыс. рублей, пытаясь купить 2 тонны сахара
2.4.2022 18:11
Фото: with-sport.com
Правоохранительные органы Мордовии расследуют преступление, жертвой которого стала жительница города Темников.
Намереваясь купить 2 тонны сахара, женщина перевела мошенникам более 91 тыс. рублей.
О случившемся сообщается на официальном сайте республиканского главка МВД РФ. По итогам проверки правоохранители уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В ходе начатого расследования установлено, что потерпевшая решила откликнуться на объявление в интернете, где предлагалось приобрести сахар по выгодной стоимости. Пройдя по ссылке и позвонив по указанному там номеру телефона, женщина поговорила с человеком, который представился менеджером организации.
Мошенник выразил готовность доставить в Саранск две тонны сахара по цене 45 руб. за кг. Затем женщина произвела предоплату этой выгодной сделки, однако в указанный день так и не получила товар. Связавшись с лжеменеджером, она услышала, что якобы задерживается доставка. Начав сомневаться, женщина попросила возвратить ее деньги, сразу после чего мошенники перестали с ней говорить.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|