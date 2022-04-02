Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жительница Мордовии отдала мошенникам более 90 тыс. рублей, пытаясь купить 2 тонны сахара

2.4.2022 18:11

Фото: with-sport.com



Правоохранительные органы Мордовии расследуют преступление, жертвой которого стала жительница города Темников.



Намереваясь купить 2 тонны сахара, женщина перевела мошенникам более 91 тыс. рублей.



О случившемся сообщается на официальном сайте республиканского главка МВД РФ. По итогам проверки правоохранители уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).



В ходе начатого расследования установлено, что потерпевшая решила откликнуться на объявление в интернете, где предлагалось приобрести сахар по выгодной стоимости. Пройдя по ссылке и позвонив по указанному там номеру телефона, женщина поговорила с человеком, который представился менеджером организации.



Мошенник выразил готовность доставить в Саранск две тонны сахара по цене 45 руб. за кг. Затем женщина произвела предоплату этой выгодной сделки, однако в указанный день так и не получила товар. Связавшись с лжеменеджером, она услышала, что якобы задерживается доставка. Начав сомневаться, женщина попросила возвратить ее деньги, сразу после чего мошенники перестали с ней говорить.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 125

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14:41 В селе под Белгородом после хлопка упали обломки

В селе под Белгородом после хлопка упали обломки 10:42 В Москве зритель погиб на концерте Трофима

В Москве зритель погиб на концерте Трофима 2.4.2022 19:34 Под Вологдой найдено тело мальчика, провалившегося накануне под лед

Под Вологдой найдено тело мальчика, провалившегося накануне под лед 1.4.2022 13:34 В Новосибирске госпитализировали женщину, на которую упала глыба льда

В Новосибирске госпитализировали женщину, на которую упала глыба льда 1.4.2022 12:58 В Белгороде на нефтебазе горят восемь резервуаров