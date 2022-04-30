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В убийстве жительницы Карачаево-Черкесии подозревают ее детей
30.4.2022 21:13
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии выясняют обстоятельства гибели местной жительницы, которая стала жертвой убийства.
Преступление совершено в ауле Верхняя Теберда, передает пресс-служба республиканского СК СКР.
В ведомстве пояснили, что в числе подозреваемых оказались трое детей погибшей жительницы аула Верхняя Теберда. По версии следствия, в семье женщины произошел конфликт. В ходе выяснения отношений с одним из сыновей началась потасовка, во время которой мать получила от него удар кухонным ножом и скончалась на месте.
После гибели матери ее сын вместе сестрой и несовершеннолетним братом вынесли ее останки во двор. Там они сожгли тело, чтобы скрыть следы убийства. Затем все трое пытались скрыться на машине.
Автомобиль, в котором находились подозреваемые, вскоре был остановлен полицейскими на въезде в столицу республики - Черкесск, указано в официальном сообщении регионального СУ СКР. Следователи уже возбудили по факту убийства женщины уголовное дело по соответствующей статье.
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