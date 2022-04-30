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В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав
30.4.2022 23:32
Фото: vk.com
Стратегия Соединенных Штатов может спровоцировать начало масштабного конфликта между двумя странами, передает Global Times.
По мнению авторов материала, риски связаны со стремлением американских властей добиться "ослабления России".
В Соединенных Штатах отсутствует представление о возможности мирного сосуществования на Земле, указано в публикации китайской газеты. Поэтому Вашингтон сейчас можно считать главной угрозой на планете.
Авторы приводят в качестве примера недавнюю инициативу американской стороны по привлечению специалистов технических специальностей из РФ. Подобные попытки подорвать мощь государства силовыми методами или при помощи переманивания к себе лучших ученых, как это делают власти США, способны спровоцировать "острую конфронтацию" между ведущими странами, пишет издание.
Ранее в МИД Китая призвали не переоценивать роль Пекина в урегулировании украинского кризиса. Руководство КНР не может потребовать от Москвы завершения действия на территории Украине, указывал Ван Лутун, возглавляющий департамент Европы в МИД Китая. Дипломат при этом подчеркнул, что в Пекине выступают в поддержку прекращения огня.
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