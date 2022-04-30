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Власти Узбекистана объяснили отказ возвращать угнанную афганскими пилотами авиатехнику
30.4.2022 21:45
Фото: planespotters.net
Угнанную афганскими пилотами авиатехника не будет возвращена Временному правительству в Кабуле, потому что ее владельцем являются Соединенные Штаты, пояснили в Ташкенте.
С таким заявлением выступил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.
В интервью "Голосу Америки" (признан в РФ иноагентом) Иргашев пояснил, что техника, которая ранее была угнана афганскими пилотами, принадлежит Соединенным Штатам. Учитывая, что эти средства были оплачены американским правительством, они не будут возвращены в Кабул, сообщает портал Fergana News.
Представитель официального Ташкента пояснил, что распоряжаться этой техникой должен Вашингтон, финансировавший "предыдущее афганское правительство". Власти Узбекистана намерены действовать, согласно решениям американских партнеров, отметил Иргашев. Военная техника была сохранена в соответствии с соглашением с США, и талибов (представители запрещенной в РФ организации) об этом уведомил.
В середине прошлого августа, когда к власти в Афганистане пришли талибы (представители запрещенной в РФ организации), афганские пилоты прилетели в Узбекистан почти на пятидесяти вертолетах и самолетах. В Пентагон пока еще не приняли решения о судьбе этой авиатехники. Представители Кабула при этом обратились к властям Узбекистана и Таджикистана с призывом не испытывать их терпение и не медлить с возвратом самолетов.
В минувшем декабре новые афганские власти сообщали, что им удалось вернуть несколько единиц угнанной авиатехники. Какое государство их передало Кабулу, не уточнялось.
По данным открытых источников, в конце лета прошлого года в Узбекистан могло прилететь несколько сотен афганцев, еще порядка 150 прибыли в Таджикистан. Вскоре пилотов и их семьи доставили в Объединенные Арабские Эмираты, а оттуда обеспечили переселение в Соединенные Штаты.
В СМИ ранее появились сообщения о том, что афганские летчики в минувшем августе угнали в Узбекистан и Таджикистан около четверти всей военной авиации Афганистана. Как указывалось в квартальном отчете Генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), который был обнародован в конце прошлого октября, до прихода к власти талибов (представители запрещенной в РФ организации) афганская военная авиация насчитывала порядка 160 самолетов.
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