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В Киеве погибла еще одна журналистка


30.4.2022 21:46
В Киеве погибла еще одна журналисткаФото: adevarul.ro

Сотрудница признанного в России иноагентом "Радио Свобода" Вера Гирич погибла в Киеве, передает Forbes.

Украинская журналистка получила смертельные ранения, когда в ее дом попала ракета, отмечается со ссылкой на коллег покойной.

Сотрудница "Радио Свобода" (в России входит в реестр иноагентов) Вера Гирич с 2018 года работала в киевском бюро этой радиостанции. Вечером минувшего четверга, 28 марта, многоквартирный дом, где проживала журналистка, подвергся обстрелу, рассказали коллеги женщины.

По словам Александра Демченко, сообщившего о случившемся в своем Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской, деятельность официально запрещена), из-за попадания ракеты в доме Веры Гирич частично были разрушены два этажа, начался пожар. Останки 55-летней журналистки обнаружили на следующее утро, когда разбирали завалы.

В минувшем марте в Киеве погибла журналистка The Insider (в России имеет статус СМИ-иностранного агента) Оксана Баулина, выполнявшая очередное редакционное задание. 42-летняя россиянка попала под обстрел во время подготовки репортажа о разрушениях на территории Подольского района украинской столицы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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