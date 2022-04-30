ИнтерНовости - новости в стране и мире
Кабул и 10 афганских провинций остались без электричества из-за подрыва двух опор ЛЭП
Кабул и 10 афганских провинций остались без электричества из-за подрыва двух опор ЛЭП
В убийстве жительницы Карачаево-Черкесии подозревают ее детей
В убийстве жительницы Карачаево-Черкесии подозревают ее детей
В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли
В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Китае предупреждают об угрозе конфликта великих державВ Китае предупреждают об угрозе конфликта великих держав
В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина ДжолиВ одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли
Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против РоссииBloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России
В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации БайденаВ МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена
Папа Римский хотел бы приехать в КиевПапа Римский хотел бы приехать в Киев

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России


30.4.2022 22:18
Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против РоссииФото: bgnesagency.com

В рамках нового, уже шестого по счету пакета санкций Евросоюз может предложить введение полного запрета на нефть из РФ к концу текущего года, сообщает Bloomberg.

Со ссылкой на собственные осведомленные источники агентство отмечает, что речь также может идти об отключении нескольких банков РФ, включая Сбер, от системы SWIFT.

В публикации отмечается, что в рамках очередного пакета антироссийских ограничений Европейский Союз собирается выступить с предложением о запрете на нефть из РФ к концу года. В промежуточный период предполагается постепенное введение ограничения на импорт.

Действие новых санкций может распространиться на целый ряд банковских организаций России и Белоруссии. ЕС выступит с инициативой отключить их от международной платежной системы SWIFT, в том числе "Сбербанк". Кроме того, меры могут затронуть консультативные услуги и услуги на базе облачных технологий, а также процессы, связанные с покупкой объектов недвижимости.

Введение новых санкций в отношении РФ будут обсуждаться в течение следующей недели. Они будут приняты при поддержке всех двадцати семи стран, входящих в ЕС.

Ранее стало известно, что объем российских и белорусских активов, которые были заморожены по решению нидерландских властей, на текущий момент достиг €633 млн. По данным Volkskrant со ссылкой на заявление главы МИД королевства Вопке Хукстры, в стране также блокировали двадцать яхт и шесть самолетов, которые не могут быть переданы владельцам, потому что на них распространяется действие санкций ЕС.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Планировавшаяся в Екатеринбурге Универсиада-2023 может пройти в другом городеПланировавшаяся в Екатеринбурге Универсиада-2023 может пройти в другом городе
Неизвестные взломали сайт Заксобрания Красноярского краяНеизвестные взломали сайт Заксобрания Красноярского края
Британский миллиардер Рэтклифф предложил Абрамовичу за «Челси» рекордную суммуБританский миллиардер Рэтклифф предложил Абрамовичу за «Челси» рекордную сумму
Кабул призывает исламские государства сплотиться для спасения священного КудсаКабул призывает исламские государства сплотиться для спасения священного Кудса
Группа «Би-2» сообщила о срыве концерта в ОмскеГруппа «Би-2» сообщила о срыве концерта в Омске

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru