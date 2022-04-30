Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России

30.4.2022 22:18

Фото: bgnesagency.com



В рамках нового, уже шестого по счету пакета санкций Евросоюз может предложить введение полного запрета на нефть из РФ к концу текущего года, сообщает Bloomberg.



Со ссылкой на собственные осведомленные источники агентство отмечает, что речь также может идти об отключении нескольких банков РФ, включая Сбер, от системы SWIFT.



В публикации отмечается, что в рамках очередного пакета антироссийских ограничений Европейский Союз собирается выступить с предложением о запрете на нефть из РФ к концу года. В промежуточный период предполагается постепенное введение ограничения на импорт.



Действие новых санкций может распространиться на целый ряд банковских организаций России и Белоруссии. ЕС выступит с инициативой отключить их от международной платежной системы SWIFT, в том числе "Сбербанк". Кроме того, меры могут затронуть консультативные услуги и услуги на базе облачных технологий, а также процессы, связанные с покупкой объектов недвижимости.



Введение новых санкций в отношении РФ будут обсуждаться в течение следующей недели. Они будут приняты при поддержке всех двадцати семи стран, входящих в ЕС.



Ранее стало известно, что объем российских и белорусских активов, которые были заморожены по решению нидерландских властей, на текущий момент достиг €633 млн. По данным Volkskrant со ссылкой на заявление главы МИД королевства Вопке Хукстры, в стране также блокировали двадцать яхт и шесть самолетов, которые не могут быть переданы владельцам, потому что на них распространяется действие санкций ЕС.



Автор: Злата Богатова

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