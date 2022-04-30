Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В одной из кофеен Львова неожиданно появилась Анджелина Джоли

30.4.2022 23:01

Фото: linkdump.ru



Американская киноактриса Анджелина Джоли, также являющаяся специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), посетила Львов.



Знаменитость сейчас совершает "личный" визит, пишет Washington Post. Приезд артистки не связан с ее деятельностью в качестве представителя ООН.



По данным газеты, поездка Анджелины Джоли на Украину никак не связана с ее деятельностью в качестве спецпосланника УВКБ ООН, передает РИА Новости. Приезд звезды во Львов носит личный характер.



Ранее в социальных сетях начали распространяться кадры, сделанные в одной из кофеен Львова, где неожиданно появилась известная американская актриса. Улыбаясь, Джоли приветствовала посетителей и не отказалась дать автограф подошедшей к ней женщине. Люди, попавшие на запись, говорят на украинском языке.



В Telegram украинского железнодорожного перевозчика "Укрзалізниця" уточняется, что артистка прибыла в страну с гуманитарной миссией. Звезда уже побывала на железнодорожном вокзале Львова, где поговорила с пассажирами эвакуационного состава, который доставил жителей Покровска (Донецкая область). Артистка также успела пообщаться с волонтерами и медиками, которые встречали вынужденных переселенцев.



До этого Джоли навестила украинских детей, которые находились в одной из больниц Италии.



Автор: Злата Богатова

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