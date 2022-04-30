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В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена


30.4.2022 22:18
В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации БайденаФото: amic.ru

Пресса пишет о массовом уходе чиновников администрации президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат высказалась об этой ситуации в своем Telegram-канале.

Судя по сообщениям американской прессы, за последнее время намерение покинуть свой пост выразили уже несколько высокопоставленных чиновников, в частности, старший советник американского президента по связям с общественностью, старший советник по климату, замначальника по коммуникациям Белого дома и руководитель аппарата спецпредставителя по климату, отметила Мария Захарова.

В качестве главной причины сложившейся ситуации эксперты называют "упаднические настроения", возникшие на фоне отсутствия доверия как к лично главе государства, так и его администрации, пояснила представитель МИД РФ. Захарова напомнила, что уже сообщала о "внезапном желании отдохнуть", которое появилось у заместителя помощника президента по нацбезопасности Далипа Сингха. Пресс-секретарь МИД РФ назвала его "архитектором" санкционных ограничений, которые Вашингтон вводил в отношении России.

В своем сообщении пресс-секретарь отечественного внешнеполитического ведомства также отметила, что подобная картина наблюдается и среди подчиненных американского вице-президента Камалы Харрис. По словам Захаровой, руководство аппарата и пресс-служба попросту следуют за главными сотрудниками, которые приняли решение уйти.

Захарова также отреагировала на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Ранее официальный представитель американского оборонного ведомства признался, что ему "трудно смотреть на то, что российские войска делают на Украине". По словам российского дипломата, причиной этого может быть беспокойство из-за того, что американских военных "взяли на незаконной деятельности" по созданию биологического оружия, которое проводилось на территории Украины.

Кроме того, американский контр-адмирал мог занервничать в связи с тем же оттоком из администрации Байдена, указала Захарова и предположила, что в случае, если республиканцы получат контроль над Конгрессом, Джону Кирби и замгоссекретарю Виктории Нуланд придется участвовать в публичных слушаниях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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