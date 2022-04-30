Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Житель Урала до смерти забил приятелей за предложение заняться сексом

30.4.2022 21:12

Фото: livejournal.com



Правоохранительные органы Свердловской области задержали 53-летнего местного жителя по подозрению в убийстве двух человек.



ЧП случилось в Березовском, где трое приятелей проводили время, распивая спиртное.



Полиция задержала мужчину по подозрению в двойном убийстве, пишут региональные СМИ со ссылкой на источники в полиции Свердловской области. В случае, если суд признает местного жителя виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.



В ходе начатого разбирательства установлено, что мотивом убийства стала внезапно возникшая личная неприязнь. Подозреваемому, с его слов, очень не понравилось предложение заняться сексом. С такой идеей выступил один из его гостей, когда компания употребляла алкоголь.



По данным полиции, двое соседей зашли к задержанному поздним вечером минувшего четверга, 28 апреля. Мужчины устроили застолье, в ходе которого и произошел конфликт. В результате разозленный хозяин, схватив биту, до смерти забил своих знакомых. Вытащив потерпевших во двор, он накрыл их одеялом и оставил до утра, а сам лег спать.



Утром мужчина обнаружил, что его соседи не подают признаков жизни. Подозреваемый обратился к сторожу СНТ, в котором живет, сразу после чего на место происшествия прибыла полиция. Мужчина задержан и дает признательные показания, подробно рассказав о том, что случилось.



Автор: Злата Богатова

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