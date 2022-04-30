ИнтерНовости - новости в стране и мире
Кабул и 10 афганских провинций остались без электричества из-за подрыва двух опор ЛЭП
Кабул и 10 афганских провинций остались без электричества из-за подрыва двух опор ЛЭП
Над югом США пролетел огненный шар
Над югом США пролетел огненный шар
Линднер: Германия не будет платить за российский газ в рублях
Линднер: Германия не будет платить за российский газ в рублях
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации БайденаВ МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена
Линднер: Германия не будет платить за российский газ в рубляхЛинднер: Германия не будет платить за российский газ в рублях
В Финляндии перешел на резервное энергоснабжение дата-центр «Яндекса» В Финляндии перешел на резервное энергоснабжение дата-центр «Яндекса»
МИД: Нуланд пригласят на заседание по биолабораториям СШАМИД: Нуланд пригласят на заседание по биолабораториям США
Назван размер выплат ветеранам ВОВ в честь 9 мая в странах АзииНазван размер выплат ветеранам ВОВ в честь 9 мая в странах Азии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Житель Урала до смерти забил приятелей за предложение заняться сексом


30.4.2022 21:12
Житель Урала до смерти забил приятелей за предложение заняться сексомФото: livejournal.com

Правоохранительные органы Свердловской области задержали 53-летнего местного жителя по подозрению в убийстве двух человек.

ЧП случилось в Березовском, где трое приятелей проводили время, распивая спиртное.

Полиция задержала мужчину по подозрению в двойном убийстве, пишут региональные СМИ со ссылкой на источники в полиции Свердловской области. В случае, если суд признает местного жителя виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В ходе начатого разбирательства установлено, что мотивом убийства стала внезапно возникшая личная неприязнь. Подозреваемому, с его слов, очень не понравилось предложение заняться сексом. С такой идеей выступил один из его гостей, когда компания употребляла алкоголь.

По данным полиции, двое соседей зашли к задержанному поздним вечером минувшего четверга, 28 апреля. Мужчины устроили застолье, в ходе которого и произошел конфликт. В результате разозленный хозяин, схватив биту, до смерти забил своих знакомых. Вытащив потерпевших во двор, он накрыл их одеялом и оставил до утра, а сам лег спать.

Утром мужчина обнаружил, что его соседи не подают признаков жизни. Подозреваемый обратился к сторожу СНТ, в котором живет, сразу после чего на место происшествия прибыла полиция. Мужчина задержан и дает признательные показания, подробно рассказав о том, что случилось.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Белгородских подростков подозревают в вандализме на кладбищеБелгородских подростков подозревают в вандализме на кладбище
В Тульской области гражданин Таджикистана получил 18 лет колонии за наркоторговлюВ Тульской области гражданин Таджикистана получил 18 лет колонии за наркоторговлю
В Госдуме предложили лишить Хаматову звания народной артисткиВ Госдуме предложили лишить Хаматову звания народной артистки
Отменен запланированный на осень Петровский конгресс в БрюсселеОтменен запланированный на осень Петровский конгресс в Брюсселе
СМИ: помогающие украинским беженцам французы устали и разочарованыСМИ: помогающие украинским беженцам французы устали и разочарованы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru