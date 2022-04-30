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По штату Канзас прошел разрушительный торнадо
30.4.2022 21:12
Фото: smi2.net
В американском штате Канзас смерч поднимал в небо автомобили и деревья, передают зарубежные СМИ.
По официальным данным, из-за разгула стихии пострадали не менее двенадцати человек.
Наибольший удар торнадо нанес городу Андовер, где оказались разрушенными около сотни домов, передает CNN. Со ссылкой на местные экстренные службы отмечается, что из-за стихийного бедствия обесточены порядка 20 тыс. объектов.
Сколько зданий было повреждено, лишь предстоит установить. Известно, что порывами сильнейшего ветра срывало крыши с десятков домов. В пригороде Уичито торнадо поднимал в небо автомобили и деревья, вырванные с корнем деревья, рассказывают очевидцы.
Власти штата Канзас объявили о введении режима чрезвычайного положения.
Ранее над югом США пролетел огненный шар. Жители сразу трех штатов были очевидцами необычного явления, заметив в небе загадочный объект, перемещавшийся в юго-западном направлении со скоростью более 88 тыс. километров в час.
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