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Разработчик World of Tanks уходит из Белоруссии и России
04:25
Фото: кадр видео с youtube.com
Компания Wargaming, являющаяся разработчиком World of Tanks и World of Warships, прекращает деятельность в России и Белоруссии. Как подчеркивается в заявлении организации, они не намерены получать прибыль от анонсированных изменений "ни сегодня, ни в будущем", а также готовы к возможным убыткам.
Wargaming прекращает свою деятельность в Белоруссии и РФ, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление руководства организации. Отмечается, что в последние недели они осуществляли стратегический анализ бизнес-операций по различным странам, после чего решили отказаться от работы в России и Белоруссии. Компания не намерена владеть или управлять бизнесом в РФ и РБ, и уже запустила процесс закрытия ее студии в Минске.
В конце марта компания уже передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление Lesta Studio - организации, которая сейчас не имеет никаких связей с Wargaming. В компании пояснили, что не рассчитывают получить какую-либо прибыль после такого решения. Более того, они понимают, что подобные шаги могут повлечь за собой значительные убытки.
Частная компания Wargaming была основана в 1998 году белорусским предпринимателем Виктором Кислым. Впоследствии она получила широкую известность как разработчик и издатель компьютерных игр, по большей части free-to-play ММО-жанра, а также околоигровых сервисов для различных платформ.
Штаб-квартира организации сейчас находится в Никосии, а многочисленные центры разработок действуют практически по всему миру: в Киеве и Минске, Москве и Петербурге, Балтиморе и Чикаго, Остине и Сиднее, а также некоторых других городах. Наиболее успешными проектами Wargaming считаются World of Tanks и World of Warships.
Ранее американская компания Coursera Inc., являющаяся оператором образовательной онлайн-платформы, решила приостановить взаимодействие с российскими вузами. Как указывалось в официальном заявлении руководства организации, они не могут оставить без внимания события, которые разворачиваются на Украине.
В минувшем марте было объявлено, что Coursera приостанавливает все взаимоотношения с российской стороной, в том числе, "курсы, специализации и степени от российских университетов", а также отраслевых партнеров. Платформа дала пользователям из РФ 90 дней, чтобы они смогли завершить обучение по уже начатым курсам. Затем их подписки продлены не будут.
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