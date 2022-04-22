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Ученые связали медленное вращение Венеры с ее атмосферой


22.4.2022 11:50
Ученые связали медленное вращение Венеры с ее атмосферойФото: viplane.ru

В Калифорнийском университете установили причину медленного вращения Венеры, передает Nature Astronomy.

По мнению американских исследователей, движение планеты вокруг своей оси может быть обусловлено ее плотной и густой атмосферой.

Венера была бы неподвижна, обратившись к Солнцу лишь одной стороной, отмечают калифорнийские специалисты. В прошлом ученые выяснили, что гравитация крупного космического объекта может препятствовать вращению объекта меньших размеров, это явление было названо приливной блокировкой. Теоретически гравитация Солнца должна подавлять вращение Венеры, но этого не происходит - планета продолжает совершать обороты, хотя и довольно медленно - сутки на Венере сравнимы с 243 земными.

Венерианские сутки дольше, чем планета делает полный оборот вокруг Солнца, при этом атмосфера циркулирует вокруг поверхности планеты каждые четыре дня. Как свидетельствуют результаты нового исследования, потоки крайне быстрых ветров заставляют атмосферу тянуться по поверхности небесного тела. Способствуя вращению Венеры, это понижает влияние солнечной гравитации, отчасти предотвращая приливную блокировку.

По данным специалистов, они смогли выявить важное воздействие атмосферы на космическое тело. В прошлом было принято считать, что газовоздушная оболочка обладает "минимальным контактом" с твердыми скалистыми планетами. Однако в действительности атмосфера влияет на все процессы, в том числе, скорость вращения.

Учитывая, что средняя температура на Венере составляет 480 градусов Цельсия, специалисты полагают, что столь невероятный нагрев обусловлен парниковым эффектом. По мнению ученых, атмосфера поглощает практически всю солнечную энергию, препятствуя ее обратному выходу в космическое пространство. Исследователи пока еще не могут с уверенностью сказать, что приливная блокировка воздействует на парниковый эффект, и потому собираются продолжать изучение этого вопроса, чтобы лучше понимать процессы, происходящие на Венере и других экзопланетах со схожими условиями.

Ранее в Соединенных Штатах астрономам удалось зафиксировать космический объект, способный оказаться наиболее удаленной от Земли галактикой за весь период космических наблюдений. Ученые дали объекту наименование HD1. Это скопление звезд располагается на расстоянии порядка 33,4 миллиарда световых лет от Земли. Учитывая факт расширения Вселенной, американские астрофизики смогли предположить, на каком удалении находится открытый ими объект. Отмечается, что свет от HD1 шел до нашей планеты около 13,5 миллиарда лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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