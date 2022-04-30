ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США создали уникального прыгающего робота для исследования поверхности Луны
В США создали уникального прыгающего робота для исследования поверхности Луны
Жителя Тобольска убили из-за майнинговой фермы
Жителя Тобольска убили из-за майнинговой фермы
Актер Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз
Актер Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации БайденаВ МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена
Задержан житель Читы, удерживавший ребенка в квартиреЗадержан житель Читы, удерживавший ребенка в квартире
Ниинисте признал вероятное появление новых баз РФ при вступлении Финляндии в НАТОНиинисте признал вероятное появление новых баз РФ при вступлении Финляндии в НАТО
В Ереване опровергли слухи о возможном бегстве Пашиняна из АрменииВ Ереване опровергли слухи о возможном бегстве Пашиняна из Армении
Британский миллиардер Рэтклифф предложил Абрамовичу за «Челси» рекордную суммуБританский миллиардер Рэтклифф предложил Абрамовичу за «Челси» рекордную сумму

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США создали уникального прыгающего робота для исследования поверхности Луны


30.4.2022 19:31
В США создали уникального прыгающего робота для исследования поверхности ЛуныФото: vladtime.ru

Ученые из Калифорнийского университета и Калифорнийского технологического института в Пасадене смогли создать необычного робота, который предназначен для исследования Луны, передает Nature.

Вес этой конструкции составляет лишь 30 граммов.

По словам разработчиков, их детище длиной 30 сантиметров умеет совершать прыжки на высоту почти 33 метра. Как пояснил участвовавший в создании робота американский инженер Эллиот Хоукс, уникальная конструкция приводится в действие каркасом из углеволокна. За счет уникальной прыгучести такой робот имеет возможность перепрыгивать через различные препятствия на поверхности Луны. В результате он будет способен гораздо быстрее проводить исследования естественного спутника Земли, чем это делает колесный транспорт.

У животных, отмечают ученые, максимальная высота прыжка ограничивается работой, которую мышцы производят при одном сокращении. В этой же разработке использовали миниатюрный двигатель, натягивающий пружины за множество оборотов. И прыжок возможен лишь при условии, что уже накопилось достаточное количество энергии.

В качестве модели американские специалисты решили использовать певчую цикаду. Это существо известно своим умением прыгать на высоту, которая в 115 раз превышает длину цикады.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Жителю Тайшета вынесли приговор за двойное убийствоЖителю Тайшета вынесли приговор за двойное убийство
ФСБ задержала неонацистов, которые планировали убить Соловьева и СимоньянФСБ задержала неонацистов, которые планировали убить Соловьева и Симоньян
Мадонна после трех лет отношений рассталась с бойфрендомМадонна после трех лет отношений рассталась с бойфрендом
В Тульской области гражданин Таджикистана получил 18 лет колонии за наркоторговлюВ Тульской области гражданин Таджикистана получил 18 лет колонии за наркоторговлю
В Мексике военные расстреляли автобус со студентамиВ Мексике военные расстреляли автобус со студентами

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru