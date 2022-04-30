Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США создали уникального прыгающего робота для исследования поверхности Луны

30.4.2022 19:31

Фото: vladtime.ru



Ученые из Калифорнийского университета и Калифорнийского технологического института в Пасадене смогли создать необычного робота, который предназначен для исследования Луны, передает Nature.



Вес этой конструкции составляет лишь 30 граммов.



По словам разработчиков, их детище длиной 30 сантиметров умеет совершать прыжки на высоту почти 33 метра. Как пояснил участвовавший в создании робота американский инженер Эллиот Хоукс, уникальная конструкция приводится в действие каркасом из углеволокна. За счет уникальной прыгучести такой робот имеет возможность перепрыгивать через различные препятствия на поверхности Луны. В результате он будет способен гораздо быстрее проводить исследования естественного спутника Земли, чем это делает колесный транспорт.



У животных, отмечают ученые, максимальная высота прыжка ограничивается работой, которую мышцы производят при одном сокращении. В этой же разработке использовали миниатюрный двигатель, натягивающий пружины за множество оборотов. И прыжок возможен лишь при условии, что уже накопилось достаточное количество энергии.



В качестве модели американские специалисты решили использовать певчую цикаду. Это существо известно своим умением прыгать на высоту, которая в 115 раз превышает длину цикады.



Автор: Злата Богатова

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