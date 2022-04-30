Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Финляндии перешел на резервное энергоснабжение дата-центр «Яндекса»

30.4.2022 21:46

Фото: eadaily.com



Дата-центр "Яндекса" в финской общине Мянтсяля на время перешел на энергоснабжение с использованием своих дизельных генераторов, передают российские СМИ.



Как сообщили представители компании, такой режим будет действовать в период, пока оформляется новый договор с поставщиком энергии.



В минувший понедельник, 25 апреля, расположенный в Мянтсяля дата-центр "Яндекса" был отключен от основного источника электропитания, передает РБК со ссылкой на близкий к компании осведомленный источник. Как пояснили в "Яндексе", центр обработки данных (ЦОД) действительно временно задействовует свои дизельные генераторы. Не уточняя причин случившегося, в компании отметили, что объект сейчас функционирует в нормальном режиме. Использовать собственные генераторы он будет, пока переоформляется договор с поставщиком энергии.



ЦОД в Мянтсяля входит в число пяти дата-центров "Яндекса". С 2014 года он используется для взаимодействия с иностранными партнерами. Судя по официальным данным "Яндекса", ЦОД на юге Финляндии подключен к двум независимым источникам энергии по 110 киловольт каждый, а также имеет свои генераторы. Часть тепла, которое им генерируется, направляется на нагрев воды примерно в тысяче домов округа. Помимо этого, "Яндекс" представляет собой наиболее крупного плательщика налогов в местном муниципалитете.



Ранее в СМИ появились сведения о том, что финский поставщик электроэнергии Nivos Energia Oy отреагировал на спецоперацию, которую власти РФ проводят на территории Украины. Как указывал тогда глава этой финской компании Марко Али, они продолжают сотрудничать с Yandex Oy, которая зарегистрирована в Финляндии. Но это взаимодействие сразу же прекратится в случае, если "Яндекс" включат в санкционные перечни. В заявлении Nivos Energia Oy подчеркивалось, что они сейчас отслеживают ситуацию и намерены соблюдать все правила и законы.



На компанию "Яндекс" не распространяются антироссийские ограничения, объявленные в последнее время странами Запада, отмечает РБК. В середине минувшего марта в очередной санкционный список Евросоюза включили Тиграна Худавердяна, который ранее занимал пост главного управляющего директора головной компании группы - Yandex N.V. Ограничительные меры объяснялись тем, что в первых числах марта экс-глава сервиса "Яндекс.Новости" Лев Гершензон озвучил некоторые обвинения в адрес компании. В частности, он указал, что ее можно считать основным элементом в сокрытии сведений, касающихся проведения спецоперации российскими военными.



Кроме того, Тигран Худаверян был среди участников встречи главы РФ Владимира Путина с российскими бизнесменами, которая состоялась 24 февраля 2022 года. Поэтому его автоматически включили в число представителей ближайшего окружения президента, полностью поддерживающих политику официальной Москвы. Незадолго до этого заявления Худавердян ушел с поста генерального директора, а позже покинул совет директоров Yandex N.V.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.4.2022 19:31 В США создали уникального прыгающего робота для исследования поверхности Луны

В США создали уникального прыгающего робота для исследования поверхности Луны 22.4.2022 21:00 На Марсе обнаружили «отпечаток пальца»

На Марсе обнаружили «отпечаток пальца» 22.4.2022 11:50 Ученые связали медленное вращение Венеры с ее атмосферой

Ученые связали медленное вращение Венеры с ее атмосферой 22.4.2022 05:07 «Известия»: Российским пилотам рекомендовано готовиться к полетам без GPS

«Известия»: Российским пилотам рекомендовано готовиться к полетам без GPS 12.4.2022 11:29 В NASA перенесли полет к орбите Луны в рамках программы Artemis