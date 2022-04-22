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На Марсе обнаружили «отпечаток пальца»
22.4.2022 21:00
Фото: NASA
Американское космическое агентство NASA поделилось изображением, на котором запечатлен марсианский кратер Эйри-0.
На фото хорошо видны светящиеся гребни необычной формы, визуально напоминающие гигантский отпечаток человеческого пальца, передает Live Science.
Уточняется, что ширина этой впадины равна 0,5 км. По словам американских специалистов, кратер Эйри-0 располагается внутри более крупного кратера Эйри, его диаметр превышает 43 км.
Кратер Эйри был выбран астрономами для обозначения главного меридиана Красной планеты еще в 1884 году. Величина этого объекта позволяла рассмотреть его в телескопы, которыми в тот период располагали исследователи космоса. По мере развития технологий специалистам удалось лучше изучить поверхность Марса, после чего было предложено выбрать для этих целей объект более мелких размеров. В результате для маркировки основного меридиана планеты начали использовать кратер Эйри-0. Такой вариант не предполагал значительной корректировки уже имевшихся карт.
Ранее ученые Калифорнийского университета смогли установить причину медленного вращения Венеры. По мнению американских исследователей, движение планеты вокруг своей оси может быть обусловлено ее плотной и густой атмосферой. В прошлом было принято считать, что газовоздушная оболочка обладает "минимальным контактом" с твердыми скалистыми планетами. Однако в действительности атмосфера влияет на все процессы, в том числе, скорость вращения.
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