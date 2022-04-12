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«Известия»: Российским пилотам рекомендовано готовиться к полетам без GPS
05:07
Фото: vk.com
Росавиация направила авиакомпаниям рекомендации о подготовке полетов без применения GPS, пишут "Известия".
Сведения о получении соответствующего послания газете подтвердили представители нескольких перевозчиков.
Как стало известно, замглавы ведомства Дмитрий Ядров разослал такое письмо гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и руководству межрегиональных территориальных управлений агентства. Ряд источников подтвердил, что получили рекомендации, отмечается в публикации газеты.
По данным газеты, в Росавиации ссылаются на информацию европейского регулятора о случаях, когда происходило глушение и подмена сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (спуфинг). В сложившейся ситуации пилотам рекомендовано в некоторых районах вести контроль положения самолетов с использованием "традиционных навигационных средств".
Отмечается, что такого рода инциденты в период после 24 февраля фиксировались при перелетах в разных регионах, включая Калининградскую область и государства Балтии, а также районе Восточного Средиземноморья, Израиль, Кипр и Ливан.
Напомним, в минувшем марте генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в Соединенных Штатах рассматривают вопрос о возможном отключении России от GPS. Глава госкорпорации подчеркивал, что поводов для беспокойства нет. "Напрягаться" из-за этого не нужно, потому что в каждом смартфоне имеется доступ к системе ГЛОНАСС, отметил Рогозин и добавил, что уровень точности отечественной системы ничуть не уступает зарубежным аналогам.
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