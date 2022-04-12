ИнтерНовости - новости в стране и мире
Toshiba приостановила прием новых заказов
Toshiba приостановила прием новых заказов
Пожар в оборонном НИИ в центре Твери локализован
Пожар в оборонном НИИ в центре Твери локализован
Уволен сотрудник Минкультуры, разрешивший онлайн-прокат фильма Верховена «Искушение»
Уволен сотрудник Минкультуры, разрешивший онлайн-прокат фильма Верховена «Искушение»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
«Известия»: Российским пилотам рекомендовано готовиться к полетам без GPS«Известия»: Российским пилотам рекомендовано готовиться к полетам без GPS
Чубайс вышел из состава советов директоров АФК «Система» и ее компании «Электрозавод»Чубайс вышел из состава советов директоров АФК «Система» и ее компании «Электрозавод»
Пожар в оборонном НИИ в центре Твери локализованПожар в оборонном НИИ в центре Твери локализован
В Испании найден мертвым бывший топ-менеджер НОВАТЭКа Протосеня и его семьяВ Испании найден мертвым бывший топ-менеджер НОВАТЭКа Протосеня и его семья
Китайская платежная система UnionPay не будет работать с банками, попавшими под санкцииКитайская платежная система UnionPay не будет работать с банками, попавшими под санкции

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

«Известия»: Российским пилотам рекомендовано готовиться к полетам без GPS


05:07
«Известия»: Российским пилотам рекомендовано готовиться к полетам без GPSФото: vk.com

Росавиация направила авиакомпаниям рекомендации о подготовке полетов без применения GPS, пишут "Известия".

Сведения о получении соответствующего послания газете подтвердили представители нескольких перевозчиков.

Как стало известно, замглавы ведомства Дмитрий Ядров разослал такое письмо гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и руководству межрегиональных территориальных управлений агентства. Ряд источников подтвердил, что получили рекомендации, отмечается в публикации газеты.

По данным газеты, в Росавиации ссылаются на информацию европейского регулятора о случаях, когда происходило глушение и подмена сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (спуфинг). В сложившейся ситуации пилотам рекомендовано в некоторых районах вести контроль положения самолетов с использованием "традиционных навигационных средств".

Отмечается, что такого рода инциденты в период после 24 февраля фиксировались при перелетах в разных регионах, включая Калининградскую область и государства Балтии, а также районе Восточного Средиземноморья, Израиль, Кипр и Ливан.

Напомним, в минувшем марте генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в Соединенных Штатах рассматривают вопрос о возможном отключении России от GPS. Глава госкорпорации подчеркивал, что поводов для беспокойства нет. "Напрягаться" из-за этого не нужно, потому что в каждом смартфоне имеется доступ к системе ГЛОНАСС, отметил Рогозин  и добавил, что уровень точности отечественной системы ничуть не уступает зарубежным аналогам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

В Сбербанке сообщили о масштабной атаке на карты россиянВ Сбербанке сообщили о масштабной атаке на карты россиян
Чубайс вышел из состава советов директоров АФК «Система» и ее компании «Электрозавод»Чубайс вышел из состава советов директоров АФК «Система» и ее компании «Электрозавод»
В Абакане арестовали подозреваемого в дискредитации ВС РФ главреда интернет-изданияВ Абакане арестовали подозреваемого в дискредитации ВС РФ главреда интернет-издания
Российские школы будут начинать неделю с гимна и подъема флагаРоссийские школы будут начинать неделю с гимна и подъема флага
Сенат Колумбии анализирует спорную военную операциюСенат Колумбии анализирует спорную военную операцию

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru