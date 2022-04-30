Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Назван размер выплат ветеранам ВОВ в честь 9 мая в странах Азии

30.4.2022 21:45

Фото: smi2.net



Власти Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана сообщили о том, какие выплаты в их странах назначены ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) к 9 мая.



За исключением Узбекистана, где эту дату сейчас отмечают как День памяти и почестей, государства Ближнего Зарубежья готовятся к торжественному празднованию Дня Победы, напоминает Fergana News.



В Кыргызстане инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, как и блокадники Ленинграда, к празднику получат 100 тыс. сомов ($1209). Отмечается, что эти категории граждан страны к 9 мая каждый год также получают в виде дополнительного единовременного пособия 20 тыс. сомов ($242).



Сумма аналогичных выплат в Казахстане будет связана с тем, где именно проживает пожилой человек и какой он имеет статус. В частности, ветераны ВОВ из Нур-Султана и Алматы к праздничной дате смогут получить по 1 млн тенге ($2229), тогда как в Актобе им выдадут по 2 млн тенге ($4459). В канун 9 мая единовременные выплаты назначены и тем жителям Казахстана, которые приравнены по льготам к ветеранам ВОВ. В Алматы представителям этой категории граждан выдадут суммы в размере от 50 тыс. до 100 тыс. тенге (от $111-222).



Власти Узбекистана выплатят ветеранам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей по 15 млн сумов ($1339). Предполагается, что чиновники передадут деньги своим землякам в торжественной обстановке, посещая каждого из получателей выплаты, приуроченной к 9 мая. Кроме того, подарки вручат и 10 тыс. работников тыла.



Власти Таджикистана также приняли решение установить размер праздничных выплат ветеранам ВОВ в зависимости от места проживания. В Душанбе им выдадут по 3 тыс. сомони ($240), а жителям Согдийской области - по 6 тыс. сомони ($480).



Сведений о том, на какие выплаты могут рассчитывать ветераны ВОВ в Туркменистане, пока еще нет. В 2021 году им вручали вознаграждение в виде 200 манатов ($57,1 по официальному курсу), а также ценные подарки.



Напомним, проживающим на территории России ветеранам ВОВ власти ко Дню Победы выплатят по 10 тыс. рублей ($138). В некоторых регионах РФ предусматривается дополнительная надбавка, например, в Москве и столичном регионе они получат к празднику по 25 тыс. рублей.



Автор: Злата Богатова

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