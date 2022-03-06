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Образовательная платформа Coursera не будет работать с вузами РФ


6.3.2022 19:00
Образовательная платформа Coursera не будет работать с вузами РФФото: marketingaffiliategems.com

Американская компания Coursera Inc., являющаяся оператором образовательной онлайн-платформы, решила приостановить взаимодействие с российскими вузами, передает "Интерфакс".

Как указано в заявлении руководства организации, они не оставили без внимания события, которые сейчас разворачиваются на Украине.

В официальном сообщении компании отмечается, что Coursera приостанавливает все взаимоотношения с российской стороной, в том числе, "курсы, специализации и степени от российских университетов", а также отраслевых партнеров. Платформа дает пользователям из РФ 90 дней, чтобы они смогли завершить обучение по уже начатым курсам. Затем их подписки продлены не будут.

Руководство компании подчеркивает, что их решение связано с гуманитарным кризисом на Украине. Поэтому Coursera намерена предоставить украинским вузам и их студентам бесплатный доступ.

Среди отечественных образовательных учреждений, которые активно взаимодействовали с плаформой Coursera, были МГИМО, МФТИ, государственные университеты в Новосибирске и Томске, и еще ряд вузов.

Автор: Злата Богатова

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