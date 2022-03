Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Газета The New York Times вывозит своих журналистов из России

9.3.2022 09:01

Фото: vk.com



Американская газета The New York Times вывезет за пределы РФ журналистов из-за принятия нового закона о фейковых новостях, связанных с деятельностью ВС России. Об этом рассказал заместитель главного редактора издания Клиффорд Леви, передает агентство "Интерфакс".



По словам Леви, редакция консультировалась с юристами и службами безопасности, чтобы оценить "потенциальные последствия этого последнего маневра" российских властей. В результате руководство в целях обеспечения защиты журналистов приняло решение на время вывезти их из РФ.



В редакции The New York Times выразили надежду на то, что их коллеги смогут возвратиться в Россию, как только это станет возможным. Газета сейчас продолжает внимательно следить за обстановкой в РФ и развитием ситуации, отметил помощник главного редактора международного отдела The New York Times Майкл Слэкман.



На прошлой неделе глава РФ Владимир Путин подписал закон, после которого в Уголовном кодексе появилось наказание за распространение ложных сведений о действиях российских военных и дискредитацию ВС, а также призывы к введению санкций в отношении нашей страны. Кроме того, в кодексе теперь есть статья о публичных действиях, целью которых являлась дискредитация использования ВС РФ для защиты интересов России и граждан государства, поддержания международного мира и безопасности. Наказанием за такие правонарушения может оказаться штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.



Вскоре после принятия этого закона ряд СМИ сообщил о приостановлении деятельности в России. Среди них были RAI, CNN, CBS, Bloomberg и другие. Как отмечал генеральный директор британской радиовещательной корпорации "Би-би-си" Тим Дейви, новый закон "криминализует независимую журналистику". Поэтому их журналисты на время прекратят работу в России.



Ранее полицейские Крыма в течение суток оформили административные материалы в отношении четырех жителей полуострова за дискредитацию ВС России. Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ, речь шла о демонстрации плакатов, которые дискредитировали действия военных, и появлении подобных материалов в социальной сети. Полицейские зафиксировали такие правонарушения в Симферополе, Феодосии и Ялте, после чего силовики оформили протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП.



В результате ялтинца суд оштрафовал на 50 тыс. рублей, жителей Симферополя на 35 тыс. рублей, а нарушителя из Феодосии, который публиковал материалы в социальной сети, на 30 тыс. рублей.



