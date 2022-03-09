ИнтерНовости - новости в стране и мире
Песков ответил на вопрос об отставке Набиуллиной
Песков ответил на вопрос об отставке Набиуллиной
Блэр допустил, что решение о вторжении в Афганистан и Ирак могло быть ошибкой
Блэр допустил, что решение о вторжении в Афганистан и Ирак могло быть ошибкой
Центробанк ограничил выдачу валюты на сумму свыше $10 тысяч
Центробанк ограничил выдачу валюты на сумму свыше $10 тысяч
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Минобороны подтвердили захват российских солдат-срочников на УкраинеВ Минобороны подтвердили захват российских солдат-срочников на Украине
Песков ответил на вопрос об отставке НабиуллинойПесков ответил на вопрос об отставке Набиуллиной
Названы страны, куда туристы из РФ могут отправиться с картами «Мир»Названы страны, куда туристы из РФ могут отправиться с картами «Мир»
Газета The New York Times вывозит своих журналистов из РоссииГазета The New York Times вывозит своих журналистов из России
Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с БайденомЛидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Конкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Газета The New York Times вывозит своих журналистов из России


9.3.2022 09:01
Газета The New York Times вывозит своих журналистов из РоссииФото: vk.com

Американская газета The New York Times вывезет за пределы РФ журналистов из-за принятия нового закона о фейковых новостях, связанных с деятельностью ВС России. Об этом рассказал заместитель главного редактора издания Клиффорд Леви, передает агентство "Интерфакс".

По словам Леви, редакция консультировалась с юристами и службами безопасности, чтобы оценить "потенциальные последствия этого последнего маневра" российских властей. В результате руководство в целях обеспечения защиты журналистов приняло решение на время вывезти их из РФ.

В редакции The New York Times выразили надежду на то, что их коллеги смогут возвратиться в Россию, как только это станет возможным. Газета сейчас продолжает внимательно следить за обстановкой в РФ и развитием ситуации, отметил помощник главного редактора международного отдела The New York Times Майкл Слэкман.

На прошлой неделе глава РФ Владимир Путин подписал закон, после которого в Уголовном кодексе появилось наказание за распространение ложных сведений о действиях российских военных и дискредитацию ВС, а также призывы к введению санкций в отношении нашей страны. Кроме того, в кодексе теперь есть статья о публичных действиях, целью которых являлась дискредитация использования ВС РФ для защиты интересов России и граждан государства, поддержания международного мира и безопасности. Наказанием за такие правонарушения может оказаться штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.

Вскоре после принятия этого закона ряд СМИ сообщил о приостановлении деятельности в России. Среди них были RAI, CNN, CBS, Bloomberg и другие. Как отмечал генеральный директор британской радиовещательной корпорации "Би-би-си" Тим Дейви, новый закон "криминализует независимую журналистику". Поэтому их журналисты на время прекратят работу в России.

Ранее полицейские Крыма в течение суток оформили административные материалы в отношении четырех жителей полуострова за дискредитацию ВС России. Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ, речь шла о демонстрации плакатов, которые дискредитировали действия военных, и появлении подобных материалов в социальной сети. Полицейские зафиксировали такие правонарушения в Симферополе, Феодосии и Ялте, после чего силовики оформили протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП.

В результате ялтинца суд оштрафовал на 50 тыс. рублей, жителей Симферополя на 35 тыс. рублей, а нарушителя из Феодосии, который публиковал материалы в социальной сети, на 30 тыс. рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Великобритании найден мертвым украинский бизнесменВ Великобритании найден мертвым украинский бизнесмен
Путин: Семьи погибших на Украине военных дополнительно получат по 5 млн рублейПутин: Семьи погибших на Украине военных дополнительно получат по 5 млн рублей
Байден запретил импортировать в США нефть и газ из РоссииБайден запретил импортировать в США нефть и газ из России
В РФ по решению Роскомнадзора заблокируют FacebookВ РФ по решению Роскомнадзора заблокируют Facebook
Цискаридзе обеспокоил отток из РФ иностранных артистовЦискаридзе обеспокоил отток из РФ иностранных артистов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru