Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ейском районе Кубани из-за антитеррористических мероприятий запретили выходить в море

30.4.2022 20:58

Фото: sup-patrol.ru



Власти Ейского района Кубани информируют о запрете выхода в море, который начинает действовать для всех маломерных судов, передают российские СМИ.



Введение таких ограничений объясняется проведением антитеррористических мероприятий.



Как передает пресс-служба районной администрации со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ РФ, запрет начал действовать с 00:30 по московскому времени. В соответствии с уведомлением службы в Ейске, всем маломерным судам, включая не подлежащие госрегистрации, запрещается плавание в акватории Азовского моря к северу от параллели 45 градусов 40 минут северной широты, передает агентство "Интерфакс".



Действие этого запрета, указывается в тексте официального сообщения, охватывает спортивные парусные и прогулочные суда, а также надувные плавательные средства и плавсредства, которые используются при занятиях водными видами спорта, в том числе, сабдоски, виндсерфинг и различные их аналоги.



Ранее два района Кубани не стали продлять "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующие ограничения сняли на территории Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края. Как информировал региональный оперативный штаб, меры повышенной безопасности были отменены согласно решению Антитеррористической комиссии. До этого повышенный уровень террористической опасности вводился на территории нескольких российских регионов.



Автор: Злата Богатова

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