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В Ейском районе Кубани из-за антитеррористических мероприятий запретили выходить в море
30.4.2022 20:58
Фото: sup-patrol.ru
Власти Ейского района Кубани информируют о запрете выхода в море, который начинает действовать для всех маломерных судов, передают российские СМИ.
Введение таких ограничений объясняется проведением антитеррористических мероприятий.
Как передает пресс-служба районной администрации со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ РФ, запрет начал действовать с 00:30 по московскому времени. В соответствии с уведомлением службы в Ейске, всем маломерным судам, включая не подлежащие госрегистрации, запрещается плавание в акватории Азовского моря к северу от параллели 45 градусов 40 минут северной широты, передает агентство "Интерфакс".
Действие этого запрета, указывается в тексте официального сообщения, охватывает спортивные парусные и прогулочные суда, а также надувные плавательные средства и плавсредства, которые используются при занятиях водными видами спорта, в том числе, сабдоски, виндсерфинг и различные их аналоги.
Ранее два района Кубани не стали продлять "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующие ограничения сняли на территории Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края. Как информировал региональный оперативный штаб, меры повышенной безопасности были отменены согласно решению Антитеррористической комиссии. До этого повышенный уровень террористической опасности вводился на территории нескольких российских регионов.
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