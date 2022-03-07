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Четверо жителей Крыма оштрафованы за дискредитацию российских военных


7.3.2022 17:35
Четверо жителей Крыма оштрафованы за дискредитацию российских военныхФото: 7x7-journal.ru

Полицейские Крыма за минувшие сутки оформили административные материалы в отношении четырех жителей полуострова за дискредитацию ВС России.

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как указано в сообщении, на территории Крыма выявлен ряд фактов демонстрации плакатов, дискредитирующих действия Вооруженных сил РФ, а также публикации подобных материалов в социальной сети. Полицейские зафиксировали такие правонарушения в Симферополе, Феодосии и Ялте, после чего силовики составили протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП.

Речь идет о статье, которую внесли в действующее российское законодательство 4 марта. Наказание за публичные действия, целью которых является дискредитация использования ВС РФ для защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), предполагает штраф в размере до 100 тыс. рублей.

В сообщении ведомства отмечается, что ялтинца суд оштрафовал на 50 тыс. рублей, жителей Симферополя на 35 тыс. рублей, а нарушителя их Феодосии, который публиковал материалы в социальной сети, на 30 тыс. рублей.

Ранее в Кемерово пользователя соцсети оштрафовали по статье о дискредитации армии. Суд Центрального района города вынес решение по делу местного жителя, который опубликовал в социальной сети видеоматериал с призывом к участию в несогласованной акции против действий Вооруженных сил РФ. В результате 49-летний мужчина был оштрафован на 60 тыс. рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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