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«Би-би-си» приостановила работу своих сотрудников в России
4.3.2022 22:04
Фото: yurtseverlik.com
Руководство британской радиовещательной корпорации приняло решение на время остановить работу своих сотрудников в РФ из-за принятия закона об уголовной ответственности, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет за фейки о ВС России. Об этом рассказал генеральный директор "Би-би-си" Тим Дейви.
По мнению Тима Дейви, новый закон "криминализует независимую журналистику", не оставляя ВВС другого выбора, кроме временной приостановки деятельности всех журналистов BBC и других сотрудников на территории РФ. Руководство сейчас пытается дать оценку возможным последствиям "этого вызывающего сожаление развития событий", - отмечается в заявлении, которое сегодня распространила британская медиакорпорация. В тексте приводятся слова гендиректора "Би-би-си" Тима Дейви,
Предполагается, что новостная служба ВВС продолжит работу за пределами России, т.к. для руководства является приоритетной задачей обеспечить безопасность сотрудников. По словам Дейви, в компании "не готовы подвергать их риску уголовного преследования" за выполнение своих рабочих обязанностей. Он также сделал акцент на том, что уважает своих журналистов "за их храбрость, упорство и профессионализм".
Сегодня Совет Федерации проголосовал за поправки к Уголовному кодексу РФ, которые предусматривают наказание за публикацию и распространение ложных сведений о действиях российских силовиков и дискредитируют ВС РФ, а также за призывы к введению антироссийских санкций.
Напомним, накануне Совет директоров "Эха Москвы" большинством голосов постановил ликвидировать канал и сайт радиостанции. Как сообщил главред Алексей Венедиктов, в редакции пока еще не разобрались в сути представления. 1 марта радиостанция была отключена от эфира, вскоре после чего появились сведения о том, что Генпрокуратура РФ направила обращение в Роскомнадзор. Ведомство требовало ограничить доступ к "Эхо Москвы" и телевизионному каналу "Дождь", который имеет статус СМИ-иноагента и включен в соответствующий перечень Министерства юстиции России.
Вскоре после этого стало известно о решении Роскомнадзора заблокировать Facebook на территории РФ. Меры принимаются в качестве ответа на блокировку страниц российских средств массовой информации, пояснили в ведомстве. Согласно данным, которые приводит РКН, за период с октября 2020 года российской стороной было выявлено двадцать шесть случаев дискриминации со стороны Facebook в отношении российских СМИ и информационных ресурсов. В течение нескольких последних дней указанная соцсеть ограничила доступ к аккаунтам РИА Новости, ТК "Звезда", порталов "Лента.ру" и "Газета.ру", а также ряду других.
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