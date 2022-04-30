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Все школы Пекина закрыли из-за коронавируса


30.4.2022 21:12
Все школы Пекина закрыли из-за коронавирусаФото: vk.com

Власти китайской столицы приняли решение о закрытии всех школ из-за роста числа зараженных COVID-19.

Когда юные жители Пекина смогут возобновить занятия, пока не уточняется.

В Пекине с минувшей пятницы закрыты все школы, передает агентство "Интерфакс". Администрация китайской столицы была вынуждена пойти на такие меры из-за роста числа зараженных коронавирусом. Когда образовательные учреждения откроются, власти Пекина пока не уточняют. Неизвестным также остается, будет ли организовано дистанционное обучение детей и подростков.

Ранее в столице КНР за сутки выявили порядка 150 случаев заражения COVID-19, при этом около тридцати заболевших оказались школьниками и студентами. Кроме того, вспышки коронавируса в последние дни были зарегистрированы сразу в шести учебных заведениях и двух детских садах.

До этого на удаленное обучение перевели школьников столичного района Чаоян. Возможность посещать учебные заведения была сохранена лишь для учащихся средних и старших классов, которым сейчас важно готовиться к сдаче итоговых экзаменов. Однако вскоре ограничительные меры были существенно ужесточены и распространены на весь Пекин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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