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Над югом США пролетел огненный шар
30.4.2022 20:58
Фото: smi2.net
Над тремя южными американскими штатами замечен стремительно летевший огненный шар, передает агентство Associated Press.
По словам очевидцев, появлению этого объекта предшествовал сильный взрыв.
Информацию о появлении загадочного шара, который был виден на расстоянии около 87 километров над рекой Миссисипи, подтвердили официальные источники.
Таинственный объект перемещался в юго-западном направлении со скоростью более 88 тыс. километров в час, отмечает агентство. По мере погружения в атмосферу Земли он распадался на куски. Окончательно метеор был разрушен, когда находился на высоте около 55 километров. Это произошло над болотистой местностью в штате Луизиана.
Как свидетельствуют очевидцы, визуально этот космический объект походил на "оранжевый огненный шар", сравнимый по размерам с баскетбольным мячом. Отмечается, что за метеором "тянулся белый хвост".
В NASA пояснили, что яркость этого шара на его пике примерно в десять раз превосходила полную Луну. При распаде болида было произведено достаточно энергии для создания ударных волн. Когда они достигли поверхности Земли, местные жители смогли ощутить гул и вибрации, рассказали специалисты.
Агентство по ЧС округа Клейборн, прокомментировав случившееся, подчеркнуло, что инцидент на работе местной атомной станции Гранд-Галф никак не отразился.
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