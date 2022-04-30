Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Над югом США пролетел огненный шар

30.4.2022 20:58

Фото: smi2.net



Над тремя южными американскими штатами замечен стремительно летевший огненный шар, передает агентство Associated Press.



По словам очевидцев, появлению этого объекта предшествовал сильный взрыв.



Информацию о появлении загадочного шара, который был виден на расстоянии около 87 километров над рекой Миссисипи, подтвердили официальные источники.



Таинственный объект перемещался в юго-западном направлении со скоростью более 88 тыс. километров в час, отмечает агентство. По мере погружения в атмосферу Земли он распадался на куски. Окончательно метеор был разрушен, когда находился на высоте около 55 километров. Это произошло над болотистой местностью в штате Луизиана.



Как свидетельствуют очевидцы, визуально этот космический объект походил на "оранжевый огненный шар", сравнимый по размерам с баскетбольным мячом. Отмечается, что за метеором "тянулся белый хвост".



В NASA пояснили, что яркость этого шара на его пике примерно в десять раз превосходила полную Луну. При распаде болида было произведено достаточно энергии для создания ударных волн. Когда они достигли поверхности Земли, местные жители смогли ощутить гул и вибрации, рассказали специалисты.



Агентство по ЧС округа Клейборн, прокомментировав случившееся, подчеркнуло, что инцидент на работе местной атомной станции Гранд-Галф никак не отразился.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 112

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.4.2022 20:58 В Ейском районе Кубани из-за антитеррористических мероприятий запретили выходить в море

В Ейском районе Кубани из-за антитеррористических мероприятий запретили выходить в море 30.4.2022 20:58 Под Кировом ввели карантин из-за зараженного трихинеллезом медведя

Под Кировом ввели карантин из-за зараженного трихинеллезом медведя 30.4.2022 20:04 В Персидском заливе обнаружили новый вид морских скатов

В Персидском заливе обнаружили новый вид морских скатов 30.4.2022 20:03 СМИ: помогающие украинским беженцам французы устали и разочарованы

СМИ: помогающие украинским беженцам французы устали и разочарованы 30.4.2022 20:03 Сооснователь «Агаты Кристи» согласился с мнением Соловьева о Екатеринбурге