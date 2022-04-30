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Над югом США пролетел огненный шар


30.4.2022 20:58
Над югом США пролетел огненный шарФото: smi2.net

Над тремя южными американскими штатами замечен стремительно летевший огненный шар, передает агентство Associated Press.

По словам очевидцев, появлению этого объекта предшествовал сильный взрыв.

Информацию о появлении загадочного шара, который был виден на расстоянии около 87 километров над рекой Миссисипи, подтвердили официальные источники.

Таинственный объект перемещался в юго-западном направлении со скоростью более 88 тыс. километров в час, отмечает агентство. По мере погружения в атмосферу Земли он распадался на куски. Окончательно метеор был разрушен, когда находился на высоте около 55 километров. Это произошло над болотистой местностью в штате Луизиана.

Как свидетельствуют очевидцы, визуально этот космический объект походил на "оранжевый огненный шар", сравнимый по размерам с баскетбольным мячом. Отмечается, что за метеором "тянулся белый хвост".

В NASA пояснили, что яркость этого шара на его пике примерно в десять раз превосходила полную Луну. При распаде болида было произведено достаточно энергии для создания ударных волн. Когда они достигли поверхности Земли, местные жители смогли ощутить гул и вибрации, рассказали специалисты.

Агентство по ЧС округа Клейборн, прокомментировав случившееся, подчеркнуло, что инцидент на работе местной атомной станции Гранд-Галф никак не отразился.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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