Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Уволенная из Google Тимнит Гебру создала институт искусственного интеллекта

3.12.2021 07:19

Фото: trends365.net



Занимающаяся вопросами искусственного интеллекта Тимнит Гебру открывает независимый институт, передает The Washington Post.



Выдающаяся исследовательница, в прошлом работавшая в Google, намерена особое внимание уделить угрозам технологий для маргинальных групп.



Как стало известно, созданный Тимнит Гебру Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта (DAIR) призван выявить и задокументировать вред, который может быть нанесен маргинальным группам. Они довольно часто сталкиваются с диспропорциональными последствиями работы искусственного интеллекта, но пока не имеют никаких рычагов давления на систему.



Предполагается, что ученые будут одновременно развивать искусственный интеллект в целях его позитивного влияния на маргинальные группы, отмечается в публикации The Washington Post. DIAR удалось создать с помощью пожертвований, которые поступали от Ford Foundation, Kapor Center, MacArthur Foundation, Open Society Foundation и the Rockefeller Foundation. Общая сумма средств составила около $3,7 млн.



Гебру считается одним из первопроходцев в исследованиях, которые связаны с предвзятым поведением технологий, распознающих лица темнокожих пользователей. В результате работы Гебру компания Amazon ранее была вынуждена внести ряд изменений в свою деятельность.



Год назад стало известно об увольнении Гебру из Google. По данным СМИ, причиной этого стали критические замечания ученого о прибыльном исследовании, которое проводила компания. Речь также шла о возможностях искусственного интеллекта, в частности, в области распознавания языковых моделей. Скандал в Google разразился, когда Тимнит Гебру смогла представить доказательства того, что имеющиеся алгоритмы лучше идентифицируют белых пользователей.



Напомним, ранее в США удовлетворили коллективный иск, который еще в 2015 году был подан жителями Иллинойса. Окружной судья США Джеймс Донато вынес решение об условиях урегулирования, согласно которому компания Facebook выплатит $650 млн из-за нарушений, связанных с применением системы распознавания лиц пользователей и других инструментов, предназначенных для обработки биометрических данных.



Вскоре после оформления искового заявления в Facebook была изменена система меток на фото, где ранее использовались технологии распознавания лиц. Но это решение не послужило основанием для прекращения судебного разбирательства.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 225

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.11.2021 23:09 В Великобритании требуют от Facebook продать популярный сервис Giphy

В Великобритании требуют от Facebook продать популярный сервис Giphy 30.11.2021 23:09 В США обнаружили способных к размножению биороботов

В США обнаружили способных к размножению биороботов 29.11.2021 08:03 Назван самый радиоактивный фрукт

Назван самый радиоактивный фрукт 28.11.2021 07:02 Telegram выполнил требования Apple, убрав анимацию у двух эмодзи

Telegram выполнил требования Apple, убрав анимацию у двух эмодзи 19.11.2021 14:02 В Новосибирске собаке впервые установили бионические протезы четырех лап