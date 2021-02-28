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Facebook выплатит за незаконный сбор личных данных $650 млн


28.2.2021 21:43
Facebook выплатит за незаконный сбор личных данных $650 млнФото: smi2.net

В Соединенных Штатах удовлетворили коллективный иск, поданный еще в 2015 году жителями Иллинойса.

Окружной судья США Джеймс Донато вынес решение об условиях урегулирования, согласно которому компания Facebook выплатит $650 млн, пишет The Guardian.

Жители американского штата Иллинойс обратились в суд с коллективным иском в 2015 году. Заявители обвинили Facebook в использовании системы распознавания лиц и других инструментов обработки биометрических данных, хотя пользователи не давали такого разрешения.

По мнению истцов, компания нарушила законодательство штата Иллинойс о конфиденциальности.

Вскоре после оформления искового заявления в Facebook была изменена система меток на фото, где ранее использовались технологии распознавания лиц. Но это решение не послужило основанием для прекращения судебного разбирательства.

В соответствии с решением судьи, в общей сложности Facebook выплатит жителям штата Иллинойс $650 млн. Учитывая, что о нарушении своих прав заявили более полутора тысяч граждан, каждому из них может достаться как минимум $345.

Ранее среди объявлений, публикуемых Facebook, были выявлены предложения о незаконной продаже лесов Амазонии.

Автор: Злата Богатова

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