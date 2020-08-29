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Джокович извинился за инцидент на US Open
05:27
Фото: telegra.ph
Теннисист Новак Джокович, дисквалифицированный за неспортивное поведение во время матча четвертого круга US Open, принес извинения судье.
Первая ракетка мира попал в нее мячом в ходе встречи с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Новак Джокович в конце первого сета проиграл гейм на своей подаче, после чего не глядя ударил мячом в стенку корта. Однако теннисист попал прямо в судью, отчего она упала. После предварительного разбирательства организаторы турнира объявили о том, что приняли решение о дисквалификации Джоковича.
Прокомментировав инцидент, теннисист заявил, что "опечален и опустошен". К счастью, с линейным судьей сейчас все в порядке, пояснил Новак Джокович. По его словам, он очень сожалеет, что "причинил ей такой стресс". Это случилось "совершенно ненамеренно", подчеркнул спортсмен.
Джокович также отметил, что ему необходимо "проработать свое разочарование и превратить все это в рост и эволюцию". Теннисист также принес "извинения US Open и всем", кого затронуло случившееся.
После ЧП спортсмен будет оштрафован и потеряет все свои рейтинговые очки, которые ранее уже успел получить на US Open-2020.
Напомним, в минувшем июне известный сербский теннисист Новак Джокович заразился новой коронавирусной инфекцией вместе с супругой. Положительный результат дали анализы, взятые у Новака Джоковича после выставочного турнира. Спортсмен тогда стал уже четвертым теннисистом, инфицированным после участия в теннисных матчах в Белграде и Хорватии.
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