Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Теннисистка Шарапова сообщила о первой беременности

20.4.2022 18:07

Фото: gotennis.ru



Российская теннисистка Мария Шарапова в день своего 35-летия призналась, что ожидает ребенка.



Радостным известием титулованная спортсменка поделилась в Instagram (в РФ соцсеть запрещена, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и официально запрещеной).



По словам спортсменки, "поедание праздничного торта на двоих" всегда было ее специализацией. В знаменательный день Мария Шарапова, решившаяся на откровенное признание, также опубликовала фото.



Напомним, в конце 2020 года теннисистка рассказала подписчикам, что ответила согласием на предложение руки и сердца, которое поступило от британского бизнесмена Александра Гилкса. Сообщив о помолвке, спортсменка не стала уточнять возможную дату своей свадьбы.



Завершив спортивную карьеру в 2020 году, Шарапова была включена в число самых состоятельных женщин Соединенных Штатов, сумевших самостоятельно заработать свои деньги. Кроме того, одиннадцать лет подряд россиянка признавалась наиболее высокооплачиваемой спортсменкой в мире по версии авторитетного издания Forbes.



Ранее Марию Шарапову также признали одной их звезд спорта, к которым россияне относятся с наибольшим доверием.



Напомним, во время пандемии бывшая первая ракетка планеты обратилась к подписчикам с призывом к общению. Мария Шарапова опубликовала свой номер телефона в соцсетях, предложив болельщикам разговаривать во время самоизоляции, которая во многих странах была объявлена в связи с распространением опасного заболевания.



Автор: Злата Богатова

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