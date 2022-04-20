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Женская сеть myJulia.ru
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Теннисистка Шарапова сообщила о первой беременности
20.4.2022 18:07
Фото: gotennis.ru
Российская теннисистка Мария Шарапова в день своего 35-летия призналась, что ожидает ребенка.
Радостным известием титулованная спортсменка поделилась в Instagram (в РФ соцсеть запрещена, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и официально запрещеной).
По словам спортсменки, "поедание праздничного торта на двоих" всегда было ее специализацией. В знаменательный день Мария Шарапова, решившаяся на откровенное признание, также опубликовала фото.
Напомним, в конце 2020 года теннисистка рассказала подписчикам, что ответила согласием на предложение руки и сердца, которое поступило от британского бизнесмена Александра Гилкса. Сообщив о помолвке, спортсменка не стала уточнять возможную дату своей свадьбы.
Завершив спортивную карьеру в 2020 году, Шарапова была включена в число самых состоятельных женщин Соединенных Штатов, сумевших самостоятельно заработать свои деньги. Кроме того, одиннадцать лет подряд россиянка признавалась наиболее высокооплачиваемой спортсменкой в мире по версии авторитетного издания Forbes.
Ранее Марию Шарапову также признали одной их звезд спорта, к которым россияне относятся с наибольшим доверием.
Напомним, во время пандемии бывшая первая ракетка планеты обратилась к подписчикам с призывом к общению. Мария Шарапова опубликовала свой номер телефона в соцсетях, предложив болельщикам разговаривать во время самоизоляции, которая во многих странах была объявлена в связи с распространением опасного заболевания.
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