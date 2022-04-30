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Британский миллиардер Рэтклифф предложил Абрамовичу за «Челси» рекордную сумму
30.4.2022 19:32
Фото: vk.com
Приобрести футбольный клуб "Челси" за $5,3 млрд выразил желание британский миллиардер Джим Рэтклифф.
Как пишет The New York Times, это пока самая большая сумма из предложенных Роману Абрамовичу вариантов сделки.
Главный исполнительный директор Ineos Джим Рэтклифф пояснил, что является страстным "поклонником красивой игры". Британский миллиардер отметил, что его щедрость также объясняется тем, что Лондону необходим "клуб, отражающий статус города".
Бизнесмен подчеркнул, что намерен "инвестировать в команду", добиваясь первоклассного состава. В команду, по его словам, будут входить величайшие футболисты планеты, помогать им будут наиболее профессиональные тренеры и вспомогательный персонал.
Напомним, миллиардер Роман Абрамович стал владельцем ФК "Челси" в 2003 году. Одержавшие четырнадцать побед и набравшие 50 очков игроки "Челси" находятся в данный момент на третьей строчке турнирной таблицы Английской Премьер-лиги 2021/22.
В конце минувшего февраля российский бизнесмен принял решение о передаче контроля над лондонским футбольным клубом "Челси" попечительскому благотворительному фонду. Как указывалось на официальной странице "пенсионеров", в прошлом Абрамович всегда руководствовался "наилучшими интересами клуба" и сейчас сохраняет приверженность этим ценностям.
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