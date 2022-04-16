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Фигурист Семененко получил серьезную травму на шоу Плющенко
16.4.2022 21:03
Фото: кадр видео с youtube.com
В Санкт-Петербурге во время выступления был серьезно травмирован фигурист Евгений Семененко, передают российские СМИ.
Участвуя в шоу Евгения Плющенко "Союз Чемпионов", фигурист упал, сильно ударившись о лед головой.
Евгений Семененко принимал участие в шоу "Союз Чемпионов" Евгения Плющенко. Пытаясь совершить четверной прыжок, он потерял равновесие и упал на лед, получив сильный удар головой. Судя по фото- и видеокадрам, распространившимся после ЧП в сети, спортсмен намеревался встать, но это ему не удалось - он вновь упал.
После случившегося шоу было на несколько минут приостановлено. Пострадавшего фигуриста эвакуировали на носилках, после чего программа была продолжена. Сведений о том, насколько серьезно мог травмироваться Семененко, из официальных источников пока не поступало.
18-летний петербургский фигурист Евгений Семененко в прошлом году одержал победу на командном чемпионате мира. На последних Олимпийских играх он был восьмым, показав наилучший результат из представителей РФ.
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