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В Аргентине завершилось расследование смерти Марадоны


16.4.2022 21:33
В Аргентине завершилось расследование смерти МарадоныФото: mimorelia.com

Правоохранительные органы Аргентины сообщили об окончании расследования, которое проводилось в целях выяснения обстоятельств смерти известного футболиста Диего Марадоны.

По результатам разбирательства восемь человек были обвинены в непредумышленном убийстве.

Среди тех, кто в будущем предстанет перед судом, оказались лечащий врач Диего Марадоны и психиатр, консультировавший легендарного спортсмена, а также шесть других медицинских работников, передает La Gazzetta dello Sport. Фигурантам этого громкого дела предъявили обвинения по статье о непредумышленном убийстве. В случае, если их признают виновными, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 25 лет.

По версии полиции, работавшие с Марадоной медики могли действовать столь безрассудно и халатно, что их невнимательность и ошибки стоили футболисту жизни. Следствие полагает, что при должном отношении врачей спортсмена можно было бы спасти. О том, когда состоится суд по этому делу, пока не сообщается.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года, вскоре после того, как отпраздновал свое 60-летие. Первоначально специалисты заявили, что спортсмен умер из-за острого отека легких, развившегося на фоне хронической сердечной недостаточности.

Автор: Злата Богатова

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