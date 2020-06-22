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Теннисист Джокович и его жена заразились коронавирусом
12:01
Фото: rt.com
Первая ракетка мира по рейтингу АТР, известный сербский теннисист Новак Джокович заразился новой коронавирусной инфекцией.
Как передает агентство Associated Press, COVID-19 также был подтвержден у супруги спортсмена.
Положительный результат дали анализы, взятые у Новака Джоковича после выставочного турнира. Спортсмен стал уже четвертым теннисистом, который оказался зараженным коронавирусом после серии теннисных матчей в Белграде и Хорватии.
Джоковича, который выступил в качестве организатора турнира, ранее подвергли критике. По мнению спортивной общественности, учитывая, что в мире продолжается пандемия коронавируса, стоило бы пока воздержаться от проведения соревнований. Однако в турнире приняли участие представители различных стран.
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