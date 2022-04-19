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Назван витамин, помогающий повысить работоспособность мозга


19.4.2022 20:03
Назван витамин, помогающий повысить работоспособность мозгаФото: 4eva.ru

Ученые установили, что витамин К2 способен предотвратить деменцию и развитие болезни Альцгеймера.

Кроме того, он помогает повысить уровень работоспособности головного мозга, передает портал Eat This Not That!

Исследователи научно-оздоровительного центра Pritikin Longevity Center пришли к выводу, что многие люди получают слишком мало витамина К2, который содержится в зеленых листовых салатах, печени и субпродуктах.

Кроме того, о пользе этого вещества информируют представители Американской ассоциации анатомии. По данным специалистов, витамин К2 не только обладает свойством эффективно защищать мозг человека от деменции, но и помоогает предотвращать понижение когнитивных функций. Ученые считают, что с его помощью можно даже значительно умеьшить риск возникновения болезни Альцгеймера.

Отмечается, что указанный витамин влияет и на кровь, помогая ей свертываться, а также уменьшает количество погибающих клеток. Он способен защитить нервную систему от воздействия различных вредных веществ и химических соединений. Специалисты сообщают, что витамин К2 очень важен и для здоровья костей, поддержания хорошего иммунитета, предотвращения проблем с сердечно-сосудистой системой и состояния кожных покровов.

Ранее стало известно, что есть способ остановить деменцию с помощью черники. По мнению профессора медицины из Гарварда и врача-диетолога Умы Найду, эта ягода богата флавоноидами, которые эффективно замедляют процессы старения головного мозга. На протяжении долгого времени специалист наблюдала за состоянием своих пациентов. В результате она пришла к выводу о том, что черника может не только замедлять процессы старения, но и в некоторых случаях способствовать частичному восстановлению психического здоровья.

Автор: Злата Богатова

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