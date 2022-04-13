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Ученые: Черника помогает остановить деменцию
13.4.2022 05:01
Фото: vk.com
Ученые выяснили, что есть способ остановить деменцию с помощью черники, передает CNBC.
По мнению профессора медицины из Гарварда и врача-диетолога Умы Найду, эта ягода богата флавоноидами, которые эффективно понижают риск старения мозга.
На протяжении долгого времени специалист наблюдала за состоянием своих пациентов. В результате она пришла к выводу о том, что черника может не только замедлять процессы старения, но и в некоторых случаях способствовать частичному восстановлению психического здоровья.
В состав ягоды входят эффективные природные антиоксиданты. Как поясняет профессор, эти вещества также обладают способностью останавливать воспалительные процессы в кишечнике и мозге.
Найду отметила, что ежедневное употребление черники позволяет восполнить дефицит фолиевой кислоты. Дело в том, что ее недостаток может спровоцировать появление разного рода неврологических заболеваний. Поэтому стоит как можно чаще есть свежую чернику. Диетолог порекомендовала использовать ягоды в качестве перекуса, а также добавлять в мороженое, пудинги и другие блюда.
Напомним, в конце прошлого года стало известно, что из-за деменции перестал выходить из дома знаменитый американский киноактер и режиссер Джек Николсон. Сын и дочь ухаживают за 84-летним артистом, который находится в хорошей физической форме, но столкнулся с другими возрастными проблемами.
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