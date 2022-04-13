Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые: Черника помогает остановить деменцию

13.4.2022 05:01

Фото: vk.com



Ученые выяснили, что есть способ остановить деменцию с помощью черники, передает CNBC.



По мнению профессора медицины из Гарварда и врача-диетолога Умы Найду, эта ягода богата флавоноидами, которые эффективно понижают риск старения мозга.



На протяжении долгого времени специалист наблюдала за состоянием своих пациентов. В результате она пришла к выводу о том, что черника может не только замедлять процессы старения, но и в некоторых случаях способствовать частичному восстановлению психического здоровья.



В состав ягоды входят эффективные природные антиоксиданты. Как поясняет профессор, эти вещества также обладают способностью останавливать воспалительные процессы в кишечнике и мозге.



Найду отметила, что ежедневное употребление черники позволяет восполнить дефицит фолиевой кислоты. Дело в том, что ее недостаток может спровоцировать появление разного рода неврологических заболеваний. Поэтому стоит как можно чаще есть свежую чернику. Диетолог порекомендовала использовать ягоды в качестве перекуса, а также добавлять в мороженое, пудинги и другие блюда.



Напомним, в конце прошлого года стало известно, что из-за деменции перестал выходить из дома знаменитый американский киноактер и режиссер Джек Николсон. Сын и дочь ухаживают за 84-летним артистом, который находится в хорошей физической форме, но столкнулся с другими возрастными проблемами.



Автор: Злата Богатова

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