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Ученые раскрыли секрет долголетия попугаев


31.3.2022 06:00
Ученые раскрыли секрет долголетия попугаевФото: vashurok.ru

Исследователи из Университета Макса Планка выяснили, почему попугаи считаются долгожителями среди птиц.

О результатах научной работы рассказывает Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Попугаи давно получили известность не только как очень умные птицы, но и из-за их исключительно долгой жизни. Немецкие ученые решили выяснить, почему так происходит, и изучили представителей более 200 видов попугаев. Как оказалось, что некоторые из них способны жить до нескольких десятилетий, тогда как обычно такое можно наблюдать лишь у крупных птиц.

Авторы научной работы скооперировались с международной организацией Species360, в результате чего им удалось собрать сведения о более чем 130 тыс. попугаев из сотен зоопарков, которые находятся по всему миру. По словам специалистов, в их список попали представители свыше 50% всех видов попугаев, известных современной науке.

Исследование позволило выявить большую вариативность в продолжительности жизни среди разных видов. В частности, фиговые попугайчики жили не более двух лет, а красный ара – до тридцати. Обитающие в Австралии желтохохлые какаду в среднем жили двадцать пять лет. При этом продолжительность жизни отдельных особей достигала восьмидесяти лет, а это даже для людей является очень преклонным возрастом.

В рамках второго этапа работы специалисты анализировали сведения о размере мозга и массе тела представителей каждого вида. Как оказалось, у долгожителей среди попугаев был самый большой мозг относительно их тела. В результате ученые пришли к выводу, что попугаи с крупным мозгом могут демонстрировать гораздо более высокие когнитивные способности. Их интеллект позволяет избегать угроз в условиях дикой природы, поэтому такие птицы жили дольше многих сородичей.

При этом рацион птиц, выяснили немецкие исследователи, не оказывал какого-либо заметного влияния на продолжительность жизни попугаев.

Ранее ученые установили, почему жирафы не могут долго спать и не страдают от гипертонии. В рамках совместной работы ученых Копенгагенского университета и Северо-Западного политехнического университета в Китае у этих животных удалось выявить особые гены.

Автор: Злата Богатова

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