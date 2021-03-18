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Ученые выяснили, почему жирафы не могут долго спать и не страдают от гипертонии
18.3.2021 18:27
Фото: wallpapershome.ru
Исследователям удалось обнаружить гены, которые не позволяют жирафам долго спать, а также защищают этих животных от гипертонии.
О совместной работе ученых Копенгагенского университета и Северо-Западного политехнического университета в Китае рассказывает портал Phys.org.
Со ссылкой на отчет датского университета отмечается, что специалисты выяснили, какие гены отвечают за некоторые уникальные особенности жирафов. В частности, у этих животных кровяное давление вдвое выше, чем у человека и большинства млекопитающих. Специалисты полагают, что так обеспечивается постоянное кровоснабжение высокой головы.
Международному коллективу исследователей удалось выявить особый ген FGFRL1. В сравнении с другими животными, у жирафов он в процессе эволюции претерпел многочисленные изменения. В рамках проекта ученые применяли сложные методы редактирования генов, а потом ввели жирафоподобные мутации FGFRL1 в организм лабораторных мышей.
Задействованные в эксперименте мыши в результате не реагировали на препараты, способные повышать уровень кровяного давления. Кроме того, их кости становились более плотными и компактными, указывается в отчете датского университета.
Учитывая, что жирафам не совсем просто встать и быстро убежать от хищника, природа позаботилась о том, чтобы они не спали долго. Ученые выявили, что ключевые гены, отвечающие за регуляцию сна и циркадного ритма, у этих животных находились под сильным отбором. Вероятно, поэтому жирафы способны более часто прерывать цикл сна-бодрствования, чем другие млекопитающие.
Ранее ученым удалось извлечь ДНК из зубов российских мамонтов возрастом в 1,2 млн лет. В течение долгого времени считалось, что генетические материалы не сохраняются в костях и зубах организмов, возраст которых превышает 100-200 тыс. лет. Однако палеогенетические технологии сейчас активно совершенствуются, все дальше отодвигая этот предел.
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