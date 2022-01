Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Variety назвал лучшие песни 2021 года

3.1.2022 14:07

Фото: townsquare.media



Журнал Variety, специализирующийся на освещении мирового шоу-бизнеса, подготовил перечень лучших музыкальных композиций 2021 года.



В рейтинг вошли песни на английском языке. Список, появившийся на официальном сайте издания, возглавила десятиминутная версия песни All Too Well певицы Тейлор Свифт.



По мнению составителей списка, композиция американской звезды, являющаяся переосмыслением одноименного творения 2012 года, может считаться самым лучшим англоязычным произведением прошлого года.



Следом идут Woman, совместно записанная рэпером Литтлом Симзом и британской исполнительницей Клео Сол, и сингл Nightflyer Аллисон Расселл. В пятерке также можно увидеть песню Suicide Is Murder кантри-исполнительницы Эйми Манн и That's What I Want рэп-артиста Lil Nas X.



Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен решил поделиться собственным рейтингом, перечислив артистов, творчество которых больше всего понравилось ему в 2021 году. Дипломат разместил соответствующие плейлисты в Twitter, где появился список, названный "В дороге". Блинкен включил в него канадца The Weeknd, бельгийца Stromae, британских певиц Адель и Дуа Липу. В этой части даже есть песня на русском языке, исполненная узбечкой Севары Назархан — композиция "На паузу".



Другие песни Блинкен решил объединить в плейлист, озаглавленный "Для дома". В него вошли семнадцать произведений американских музыкантов, в частности, Джастина Бибера, Дайаны Росс, Тейлор Свифт и группы Haim.



