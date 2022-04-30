Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Врачи вывели из комы солистку группы «Воровайки»

30.4.2022 21:45

Фото: smi2.net



Медики продолжают бороться за жизнь Светланы Ларионовой, которая была экстренно госпитализирована около двух недель назад.



Врачи приняли решение вывести солистку группы "Воровайки" из искусственной комы, сообщает портал Starhit.



Светлана Ларионова попала в больницу в середине апреля, в тот момент специалисты оценивали ее состояние как критическое. Накануне у 38-летней артистки остановилось сердце. Врачам удалось оперативно отреагировать на случившееся, а потом пациентку было решено ввести в медикаментозную кому.



Сегодня утром медики вывели Ларионову из состояния искусственной комы. Никаких прогнозов специалисты пока не дают, отмечают представители группы.



Как пояснил менеджер коллектива, у них запланированы гастроли по российским городам. Поэтому в группе очень надеются на скорое возвращение артистки. Однако врачи и родственники певицы выступают против быстрого возвращения ее на сцену - по их мнению, Ларионовой необходимо полностью восстановиться после таких серьезных проблем со здоровьем.



Представители группы не уточняют, в какой из больниц Москвы сейчас находится артистка. Известно лишь, что Ларионова могла отравиться в Костроме, когда ужинала в местном ресторане после очередного выступления. Вскоре певице стало плохо, а когда группа возвратилась в Москву, состояние артистки уже было тяжелым.



Автор: Злата Богатова

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