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Хаматову и Дапкунайте заметили в одном из дорогих ресторанов Латвии


30.4.2022 22:18
Хаматову и Дапкунайте заметили в одном из дорогих ресторанов ЛатвииФото: tele.ru

Актриса Чулпан Хаматова, не так давно покинувшая Россию и живущая сейчас в Латвии, посетила дорогой ресторан в компании давней приятельницы и коллеги Ингеборги Дапкунайте.

Судя по фото, появившимся в Сети, артистки были очень рады встрече.

Ранее стало известно, что 59-летняя уроженка Вильнюса Ингеборга Дапкунайте находится в Бельгии, где проживают ее родственники. В одном из недавних интервью звезда выразила сожаление, что не покинула Россию раньше. Дапкунайте призналась, что считает это решение ошибкой, и она не может найти оправдания. Актриса добавила, что и на пике популярности чувствовала себя в России гостем. При этом звезда отметила, что испытывает благодарность по отношению ко всем ее зрителям и поклонникам.

Как оказалось, в Брюсселе актриса пробыла недолго и сегодня ее заметили в Латвии в компании давней знакомой Чулпан Хаматовой. Актрисы, которых уже довольно давно связывает дружба, посетили один из ресторанов Риги. Судя по появившимся в Сети снимкам, артистки хорошо провели время, они выглядели вполне счастливыми и расслабленными.

Ранее член комитета Государственной думы РФ по культуре Сергей Соловьев выступил с предложением сформировать специальную комиссию, чтобы лишить звания народной артистки России Чулпан Хаматову. Депутат с недовольством отреагировал на интервью 46-летней звезды театра и кино латвийскому телеканалу. По мнению депутата, уехавшая из РФ артистка охарактеризовала "свое нравственное внутреннее содержание".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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