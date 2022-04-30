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Пол Маккартни выступил с виртуальным Джоном Ленноном


30.4.2022 20:58
Пол Маккартни выступил с виртуальным Джоном ЛеннономФото: vk.com

Знаменитый британский музыкант Пол Маккартни спел песню I've Got A Feeling вместе с виртуальным Джоном Ленноном, передает Deadline.

Композиция прозвучала впервые за 53 года с момента гибели легендарного артиста.

Бывший участники культового коллектива The Beatles смогли "воссоединиться" с помощью режиссера Питера Джексона. Применяя монтаж и компьютерные технологии, он отделил звук и изображение с архивных видео, добившись эффекта полного присутствия Джона Леннона.

В результате 79-летний Пол Маккартни получил уникальную возможность вновь выступить с коллегой по группе, который скончался более полувека назад.

Такая идея посетила Питера Джексона, когда он работал над созданием документальной ленты The Beatles: Get Back. Фильм, вышедший в прошлом году, был посвящен легендарному квартету из Ливерпуля.

Автор: Злата Богатова

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