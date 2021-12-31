Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава Госдепа назвал свои любимые песни в 2021 году

31.12.2021 23:03

Фото: aystatic.by



Энтони Блинкен решил поделиться собственным рейтингом музыкальных композиций, которые больше всего понравились ему в 2021 году.



Глава Государственного департамента Соединенных Штатов разместил плейлисты в своем Twitter.



По словам американского министра, музыкальное творчество способно объединять людей, оно пересекает "границы и все остальное", что разделяет. Поделившись некоторыми из его самых любимых композиций, которые были созданы в уходящем году или не так давно по всем миру, дипломат также отметил, что по роду службы должен "продвигать народную дипломатию и налаживать связи с другими странами" посредством общей любви к искусству, включая музыку.



Первый список, в который вошли тридцать шесть артистов, начальник Госдепартамента озаглавил "В дороге". Среди авторов там можно увидеть канадского исполнителя The Weeknd, бельгийца Stromae, британских певиц Адель и Дуа Липу. В этой части даже есть песня, исполненная на русском языке — композиция "На паузу" узбечки Севары Назархан.



Другие песни Блинкен решил объединить в плейлист, озаглавленный "Для дома". В него вошли семнадцать произведений американских музыкантов, в частности, Джастина Бибера, Дайаны Росс, Тейлор Свифт и группы Haim.



Ранее Эминем смог стать рекордсменом по числу прослушиваний на Spotify. Вышедший в 1999 году его альбом The Slim Shady LP пользователи стримингового аудиосервиса успели прослушать более миллиарда раз. В творчестве американского рэпера диск стал уже одиннадцатым из добившихся столь внушительного результата. 49-летний Эминем на текущий момент является первым артистом с таким количеством альбомов, которые более миллиарда прослушивались на Spotify.



Автор: Злата Богатова

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