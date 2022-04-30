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Селин Дион перенесла тур из-за проблем со здоровьем
30.4.2022 19:15
Фото: trofire.com
Известная канадская исполнительница Селин Дион вновь вынуждена решать проблемы со здоровьем, пишут зарубежные СМИ.
54-летней артистке пришлось перенести концертный тур из-за сохраняющихся мышечных спазмов.
Певица пожаловалась на вновь возникшие проблемы со здоровьем в своем Instagram (в РФ эта социальная сеть официально запрещена и блокирована). По словам Селин Дион, она вынуждена объявить о переносе тура, потому что сейчас находится не в лучшей форме.
Предполагалось, что звезда совершит турне по странам Европы, однако артистка сейчас испытывает мышечные спазмы. Поэтому Дион решила отложить выступления. Сейчас она прикладывает максимум усилий, чтобы вернуться на желаемый уровень.
В своем сообщении артистка подчеркнула, что должна зрителям давать 100% впечатлений, ведь поклонники, которые приходят на ее концерты, этого заслуживают.
Дион в прошлом году уже откладывала свой тур по Европе, объясняя это решение мышечными спазмами. Артистка рассказывала, что эти проблемы возникли на фоне заболевания голосовых связок, которое у нее диагностировали специалисты.
Ранее стало известно о расстройстве личности у Эмбер Херд. По словам клинического психолога Шеннон Карри, которая наблюдала экс-супругу известного киноактера Джонни Деппа в конце прошлого года, 36-летняя артистка могла сильно преувеличивать, когда описывала свое посттравматическое расстройство после развода.
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