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Меган Маркл поздравляют с победой в суде


28.12.2021 15:03
Меган Маркл поздравляют с победой в судеФото: losangelesblade.com

Издание The Mail on Sunday публично принесло извинения герцогине Сассекской Меган Маркл за публикацию письма, которое было адресовано ее отцу.

По всему миру пользователи Сети начали поздравлять Маркл с победой.

В Великобритании многие пользователи Twitter даже запустили хештег #MeghanMarkleWon ("Меган Маркл Выиграла"). Публикации с такой подписью оказались среди трендов социальной сети.

Супруга британского принца Гарри бывшая актриса Меган Маркл на протяжении нескольких лет судилась с The Mail on Sunday. Причиной иска стала публикация личной переписки - газета позволила себе процитировать письмо герцогини Сассекской, адресованное ее отцу Томасу Марклу. В этом послании она обращалась к родственнику с просьбой не общаться с прессой.

Личное письмо было опубликовано в рамках продолжительного скандала, связанного с отношениями бывшей актрисы и ее отца, не присутствовавшего на свадьбе дочери. Томас Маркл в тот период не раз встречался с журналистами, после чего в прессе появлялись все новые и новые публикации о семейных отношениях супруги британского принца. Отец герцогини утверждал, что дочь прервала с ним все отношения.

27 декабря суд встал на сторону истицы и удовлетворил требование о выплате компенсации.

Напомним, в прошлом принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон подали иск на 1,5 млн евро за публикацию фото герцогини топлес. В результате суд французского города Нантерра взыскал с редактора и владельца журнала Closer 45 тысяч евро — это максимальная сумма штрафа за вторжение в частную жизнь по французским законам. Кроме того, издание должно было выплатить принцу Уильяму и его супруге в качестве компенсации нанесенного морального вреда 50 тысяч евро.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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