Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Меган Маркл поздравляют с победой в суде

28.12.2021 15:03

Фото: losangelesblade.com



Издание The Mail on Sunday публично принесло извинения герцогине Сассекской Меган Маркл за публикацию письма, которое было адресовано ее отцу.



По всему миру пользователи Сети начали поздравлять Маркл с победой.



В Великобритании многие пользователи Twitter даже запустили хештег #MeghanMarkleWon ("Меган Маркл Выиграла"). Публикации с такой подписью оказались среди трендов социальной сети.



Супруга британского принца Гарри бывшая актриса Меган Маркл на протяжении нескольких лет судилась с The Mail on Sunday. Причиной иска стала публикация личной переписки - газета позволила себе процитировать письмо герцогини Сассекской, адресованное ее отцу Томасу Марклу. В этом послании она обращалась к родственнику с просьбой не общаться с прессой.



Личное письмо было опубликовано в рамках продолжительного скандала, связанного с отношениями бывшей актрисы и ее отца, не присутствовавшего на свадьбе дочери. Томас Маркл в тот период не раз встречался с журналистами, после чего в прессе появлялись все новые и новые публикации о семейных отношениях супруги британского принца. Отец герцогини утверждал, что дочь прервала с ним все отношения.



27 декабря суд встал на сторону истицы и удовлетворил требование о выплате компенсации.



Напомним, в прошлом принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон подали иск на 1,5 млн евро за публикацию фото герцогини топлес. В результате суд французского города Нантерра взыскал с редактора и владельца журнала Closer 45 тысяч евро — это максимальная сумма штрафа за вторжение в частную жизнь по французским законам. Кроме того, издание должно было выплатить принцу Уильяму и его супруге в качестве компенсации нанесенного морального вреда 50 тысяч евро.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 141

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 28.12.2021 20:42 Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Якунина

Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Якунина 28.12.2021 19:07 Попова допускает ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года

Попова допускает ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года 28.12.2021 14:40 «Мемориал» обвинили в спекуляции на репрессиях

«Мемориал» обвинили в спекуляции на репрессиях 28.12.2021 12:35 Пермский «Машиностроитель» вернул на работу сотрудников, не сделавших прививки от COVID-19

Пермский «Машиностроитель» вернул на работу сотрудников, не сделавших прививки от COVID-19 27.12.2021 15:20 В Хабаровском крае на улице нашли раздетого ребенка