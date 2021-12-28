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Меган Маркл поздравляют с победой в суде
28.12.2021 15:03
Фото: losangelesblade.com
Издание The Mail on Sunday публично принесло извинения герцогине Сассекской Меган Маркл за публикацию письма, которое было адресовано ее отцу.
По всему миру пользователи Сети начали поздравлять Маркл с победой.
В Великобритании многие пользователи Twitter даже запустили хештег #MeghanMarkleWon ("Меган Маркл Выиграла"). Публикации с такой подписью оказались среди трендов социальной сети.
Супруга британского принца Гарри бывшая актриса Меган Маркл на протяжении нескольких лет судилась с The Mail on Sunday. Причиной иска стала публикация личной переписки - газета позволила себе процитировать письмо герцогини Сассекской, адресованное ее отцу Томасу Марклу. В этом послании она обращалась к родственнику с просьбой не общаться с прессой.
Личное письмо было опубликовано в рамках продолжительного скандала, связанного с отношениями бывшей актрисы и ее отца, не присутствовавшего на свадьбе дочери. Томас Маркл в тот период не раз встречался с журналистами, после чего в прессе появлялись все новые и новые публикации о семейных отношениях супруги британского принца. Отец герцогини утверждал, что дочь прервала с ним все отношения.
27 декабря суд встал на сторону истицы и удовлетворил требование о выплате компенсации.
Напомним, в прошлом принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон подали иск на 1,5 млн евро за публикацию фото герцогини топлес. В результате суд французского города Нантерра взыскал с редактора и владельца журнала Closer 45 тысяч евро — это максимальная сумма штрафа за вторжение в частную жизнь по французским законам. Кроме того, издание должно было выплатить принцу Уильяму и его супруге в качестве компенсации нанесенного морального вреда 50 тысяч евро.
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