Шэрон Осборн публично пристыдила отца Меган Марк

Шэрон Осборн решила публично обратиться к отцу Меган Маркл, обвинив его в пьянстве и призвав вести себя достойно.



Маркл, как и его друзья, отреагировали на это с негодованием.



Ранее газета The Sun опубликовала материал, в котором отец герцогини Сассекской сетует, что у него нет возможности общаться с дочерью. По словам Томаса Маркла, имеющийся у него телефонный номер не работает. Он даже не знает адреса, куда бы мог писать. Подчеркнув, что любит и скучает по Меган, ее отец отметил, что хочет "быть дедушкой для ее будущего ребенка" и являться "частью ее жизни".



Как оказалось, у Шэрон Осборн не вызвали сочувствия страдания Томаса Маркла. Она заявила, что для начала ему стоило бы решить проблемы с алкоголем - очевидно, что они есть. Супруга Оззи Осборна обратилась к отцу Меган во время своего ток-шоу The Talk, которое выходит в эфир на канале CBS.



По словам Осборн, "в последние несколько лет" Меган Маркл была лишена близкого общения с отцом. Сейчас же она "так достойно себя ведет", и отец должен хоть немного соответствовать и просто порадоваться за дочь, вместо того, чтобы унижать и ставить ее в неловкое положение.



Позже в газете The Sun появился ответ друзей Маркла, которые стали на его защиту. Обвинения Шэрон они назвали совершенно голословными - Томас лишь изредка позволяет себе бокал вина, ведь он недавно перенес операцию на сердце. "Он очень зол. Вне себя от ярости", - заявили близкие знакомые отца супруги британского принца Гарри.



