|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Google и Facebook назначили миллиардные штрафы
25.12.2021 11:12
Фото: vk.com
Судебный участок мирового судьи No 422 Таганского района Москвы выписал т.н. оборотный штраф Google LLC в размере 7,221 млрд руб.
Позже аналогичное решение было принято в отношении Meta Platforms Inc., которая еще не так давно именовалась Facebook Inc., Владельцу одноименной соцсети, Instagram, WhatsApp и Oculus назначен штраф в сумме 1,99 млрд руб.
ИТ-компаниям впервые в России назначили многомиллиардные оборотные штрафы за отказ убирать контент, который официально признан запрещенным. Предполагается, что Google и Facebook будут пытаться оспаривать решение о гигантских штрафах, однако все ссылки и материалы, из-за которых было принято такое решение, им придется удалять. В противном случае они могут потерять рекламные доходы в РФ.
Ранее в Роскомнадзоре указывали, что на принадлежащем Google видеохостинге YouTube, а также в Instagram и Facebook, несмотря на требования российских властей, остаются материалы экстремистских и террористических группировок, которые могут разжигать религиозную рознь и оскорблять чувства верующих, представляют собой пропаганду употребления наркотических веществ, направлены на раскол государства и т.п.
Как сообщалось ранее, за период с начала 2021 года в России компании Google, Meta и TikTok были оштрафованы на 111,6 млн руб. Как поясняли в Роскомнадзоре (РКН) в начале декабря, за отказ удалять запрещенные материалы (ст. 13.41 КоАП РФ) Facebook (Meta Platforms) в общей сложности выписали штрафы в размере 70 млн рублей, Google необходимо было выплатить 37,5 млн рублей, а TikTok - 4,1 млн рублей.
На тот момент полностью штрафы успел оплатить только TikTok. Компания Facebook, погасившая восемь штрафов, должна была перечислить еще 44 млн руб., а Google (закрыты были пока лишь три штрафа) - более 30 млн руб. Теперь же компаниям выписали т.н. оборотные штрафы, размер которых может составить до 10% от их годовой выручки. В РКН не исключают, что это не последние меры, предпринятые в отношении ИТ-гигантов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|