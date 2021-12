Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Google и Facebook назначили миллиардные штрафы

25.12.2021 11:12

Судебный участок мирового судьи No 422 Таганского района Москвы выписал т.н. оборотный штраф Google LLC в размере 7,221 млрд руб.



Позже аналогичное решение было принято в отношении Meta Platforms Inc., которая еще не так давно именовалась Facebook Inc., Владельцу одноименной соцсети, Instagram, WhatsApp и Oculus назначен штраф в сумме 1,99 млрд руб.



ИТ-компаниям впервые в России назначили многомиллиардные оборотные штрафы за отказ убирать контент, который официально признан запрещенным. Предполагается, что Google и Facebook будут пытаться оспаривать решение о гигантских штрафах, однако все ссылки и материалы, из-за которых было принято такое решение, им придется удалять. В противном случае они могут потерять рекламные доходы в РФ.



Ранее в Роскомнадзоре указывали, что на принадлежащем Google видеохостинге YouTube, а также в Instagram и Facebook, несмотря на требования российских властей, остаются материалы экстремистских и террористических группировок, которые могут разжигать религиозную рознь и оскорблять чувства верующих, представляют собой пропаганду употребления наркотических веществ, направлены на раскол государства и т.п.



Как сообщалось ранее, за период с начала 2021 года в России компании Google, Meta и TikTok были оштрафованы на 111,6 млн руб. Как поясняли в Роскомнадзоре (РКН) в начале декабря, за отказ удалять запрещенные материалы (ст. 13.41 КоАП РФ) Facebook (Meta Platforms) в общей сложности выписали штрафы в размере 70 млн рублей, Google необходимо было выплатить 37,5 млн рублей, а TikTok - 4,1 млн рублей.



На тот момент полностью штрафы успел оплатить только TikTok. Компания Facebook, погасившая восемь штрафов, должна была перечислить еще 44 млн руб., а Google (закрыты были пока лишь три штрафа) - более 30 млн руб. Теперь же компаниям выписали т.н. оборотные штрафы, размер которых может составить до 10% от их годовой выручки. В РКН не исключают, что это не последние меры, предпринятые в отношении ИТ-гигантов.





