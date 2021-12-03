Новости шоу-бизнеса

|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В 2021 году Google, Meta и TikTok в России оштрафовали на 111 млн руб.
3.12.2021 17:13
Фото: livejournal.com
За период с начала этого года в России на 111,6 млн руб. были оштрафованы компании Google, Meta (ранее называлась Facebook) и TikTok.
Речь идет о своевременном удалении информации, запрещенной законами РФ, сообщает "Интерфакс".
Как пояснили в Роскомнадзоре (РКН) на соответствующий запрос агентства, с начала этого года за неудаление запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП РФ) Facebook (Meta Platforms) в общей сложности оштрафовали в размере 70 млн рублей. Компании Google необходимо выплатить 37,5 млн рублей, TikTok - 4,1 млн рублей.
По данным ведомства, к настоящему времени полностью штрафы оплатил лишь TikTok. Компания Facebook, уже оплатившая восемь штрафов, должна перечислить еще 44 млн руб., а Google (закрыты пока только три штрафа) - более 30 млн руб.
Кроме того, мировым судом Москвы не так давно были зарегистрированы новые административные протоколы, которые Роскомнадзор составил в отношении Google и входящей в Meta Platforms соцсети Facebook. Компаниям могут теперь грозить т.н. оборотные штрафы, размер которых может составить до 10% от их годовой выручки.
Ранее в США удовлетворили коллективный иск, который еще в 2015 году был подан жителями Иллинойса. Окружной судья США Джеймс Донато вынес решение об условиях урегулирования, согласно которому компания Facebook выплатит $650 млн из-за нарушений, связанных с применением системы распознавания лиц пользователей и других инструментов, предназначенных для обработки биометрических данных.
Вскоре после оформления искового заявления в Facebook была изменена система меток на фото, где ранее использовались технологии распознавания лиц. Но это решение не послужило основанием для прекращения судебного разбирательства.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|