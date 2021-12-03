Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В 2021 году Google, Meta и TikTok в России оштрафовали на 111 млн руб.

3.12.2021 17:13

Фото: livejournal.com



За период с начала этого года в России на 111,6 млн руб. были оштрафованы компании Google, Meta (ранее называлась Facebook) и TikTok.



Речь идет о своевременном удалении информации, запрещенной законами РФ, сообщает "Интерфакс".



Как пояснили в Роскомнадзоре (РКН) на соответствующий запрос агентства, с начала этого года за неудаление запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП РФ) Facebook (Meta Platforms) в общей сложности оштрафовали в размере 70 млн рублей. Компании Google необходимо выплатить 37,5 млн рублей, TikTok - 4,1 млн рублей.



По данным ведомства, к настоящему времени полностью штрафы оплатил лишь TikTok. Компания Facebook, уже оплатившая восемь штрафов, должна перечислить еще 44 млн руб., а Google (закрыты пока только три штрафа) - более 30 млн руб.



Кроме того, мировым судом Москвы не так давно были зарегистрированы новые административные протоколы, которые Роскомнадзор составил в отношении Google и входящей в Meta Platforms соцсети Facebook. Компаниям могут теперь грозить т.н. оборотные штрафы, размер которых может составить до 10% от их годовой выручки.



Ранее в США удовлетворили коллективный иск, который еще в 2015 году был подан жителями Иллинойса. Окружной судья США Джеймс Донато вынес решение об условиях урегулирования, согласно которому компания Facebook выплатит $650 млн из-за нарушений, связанных с применением системы распознавания лиц пользователей и других инструментов, предназначенных для обработки биометрических данных.



Вскоре после оформления искового заявления в Facebook была изменена система меток на фото, где ранее использовались технологии распознавания лиц. Но это решение не послужило основанием для прекращения судебного разбирательства.



Автор: Злата Богатова

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