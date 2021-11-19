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Гинцбург одобрил идею лишать дипломов врачей-антипрививочников


13:00
Гинцбург одобрил идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковФото: tieudungthoinay.vn

Руководитель Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал идею лишать дипломов врачей, которые отговаривают людей от вакцинации.

По его словам, подобные действия обусловлены уровнем образования медиков, сообщает РИА Новости.

Как заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, он находит правильным предложение лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от прививок. Такого рода действия обусловлены с уровнем образования медиков, пояснил он.

По словам Гинцбурга, он полностью поддерживает такую идею, ведь указанные специалисты "губят людей, то есть убивают". Возникает вопрос о том, что они могут называться врачами лишь из-за наличия диплома. Однако подобное поведение свидетельствует, что медицинским образованием воспользовались "совершенно неправомерно", пояснил Гинцбург.

Ранее противники QR-кодов на время практически парализовали работу Роспотребнадзора в Волгограде, ворвавшись в кабинет главного санврача региона. В тот же день в Екатеринбурге, где ранее уже состоялась протестная акция, прошел настоящий митинг в здании облсуда. В тот момент там рассматривали дело о законности введения QR-кодов.

Ранее на эту тему вновь высказалась чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская, уже выступавшая с призывом не допустить сегрегации по прививочному статусу и предупреждавшая о возможном появлении городов для тех, кто не был вакцинирован.

По словам дипломата, QR-коды нарушают не только конституцию РФ, но и права человека, закрепленные во Всеобщей декларации от 10 декабря 1948 года. Поклонская также подчеркивала, что она не против вакцин, но все люди должны иметь право выбора и равные возможности, независимо от наличия QR-код, который вовсе не гарантирует отсутствие смертоносного вируса.

Автор: Злата Богатова

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